Auch nach Runde 9 der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2024/25 wartet Aufsteiger GAK 1902 weiter auf den ersten Sieg. Bei der 1:2-Niederlage beim FK Austria Wien boten die Rotjacken zwar (wieder mal) Paroli, versäumten jedoch in der Phase nach dem 1:1-Ausgleichstreffer nachzulegen. Und: Die Messner-Mannen kassierten einmal mehr billige Gegentore. So resultierten die Treffer der Veilchen aus einem Elfmeter sowie unglücklichem Eigentor von GAK-Kapitän Lukas Graf. Mit drei Niederlagen in Folge gehen die Grazer in die Länderspielpause, nach der das Derby gegen den SK Sturm folgt. Vorab STATEMENTS der Gäste.

Mit 18 Gegentoren kassierten Jakob Meierhofer und der GAK 1902 bis dato die meisten in der Saison 2024/25. Wobei der 26-jährige Grazer Goalie allerdings in Wien-Favoriten bei beiden Treffern machtlos und nur per Foulelfmeter sowie ein Eigentor zu bezwingen war. Nach der Länderspielpause kommt es für die Rotjacken am Oktober (17 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) zum brisanten Stadtderby gegen Meister SK Sturm Graz.

„Wenn du so verteidigst, kannst du in der Bundesliga kein Spiel gewinnen"

Gernot Messner (Trainer GAK 1902) über...

…die bittere Niederlage: „Wenn man sich die Tore anschaut hängt es klar an den individuellen Fehlern. Wenn du so verteidigst, kannst du in der Bundesliga kein Spiel gewinnen. Und damit meine ich nicht die gesamte Abwehrleistung, die war hervorragend. Wir haben uns sehr gut dagegen gestellt. Aber dann passiert immer wieder eine Kleinigkeit und das wird eiskalt bestraft.“

…die Leistung der Mannschaft: „Du darfst den Glauben nicht verlieren. Wir sind ja nicht weit weg. Irgendwas muss ja passieren, sodass du Spiele gewinnst. Die Chance gegen die Austria zu gewinnen ist nicht riesig, aber wir waren dabei. Wir hatten eine richtig gute Partie und schlagen uns dann wieder selbst.“

„Der Druck steigt, die Platte hängt, es ist immer wieder der gleiche Film"

…den Frust beim GAK: „Die Mannschaft ist niedergeschlagen. Sie sitzt sehr enttäuscht in der Kabine. Es wird wahrscheinlich nicht leichter. Der Druck steigt, die Platte hängt, es ist immer wieder der gleiche Film.“

…ob er einen Ausweg findet: „Ich denke schon. Die Leistung ist ja okay. Wir reden schon seit Runde drei, dass die Ergebnisse kommen müssen.“

GAK 1902-Spielmacher Christian Lichtenberger (r.) vermochte diesmal keine entscheidenden Akzente zu setzen, während Dominik Fitz für die Wiener Austria mit Tor und Assist wieder mal den Unterschied ausmachte.

„Wir schießen uns von unseren 17 Gegentoren 15 selber"

Lukas Graf (Kapitän GAK 1902) über...

…die knappe Niederlage: „Wir schießen uns von unseren 17 Gegentoren 15 selber. So wird es schwierig dieses Jahr. Wir arbeiten jede Woche hart, analysieren die Gegner und machen auch im Spiel viel richtig. Wir wissen, dass es nicht einfach ist. Heute haben wir alles reingehauen. Im Endeffekt sind es wieder null Punkte.“

…wie man die individuellen Fehler rausbekomme: „Es ist ganz schwer. Wir müssen positiv bleiben, das ist das wichtigste. Es ist nicht alles schlecht. Wir machen viel Gutes und irgendwann kommt das wieder zurück.“

„Wir haben gezeigt, wofür wir stehen"

Benjamin Rosenberger (Außenverteidiger GAK 1902): „Wir haben gezeigt, wofür wir stehen. Wir kriegen eine Elfmeter zum 1:0 und beim 2:1 schießen wir uns gegenseitig an. Auf der anderen Seite ist immer ein Fuß dazwischen. Jetzt ist Länderspielpause und dann steht ein großes Spiel an."

„Wir erwarten von unseren Spielern absolute Professionalität"

Boris Hüttenbrenner (Geschäftsführer GAK 1902) über...

…den schwachen Saisonstart der Grazer: „Das ist natürlich nicht zufriedenstellend. Wir haben uns etwas anderes erhofft. Nach acht Runden vier Punkte ist zu wenig. Die Spiele waren in Ordnung, aber wir haben es nicht geschafft, diese Spiele in unsere Richtung zu drehen.“

…die Disziplinarstrafe gegen Außenverteidiger Michael Lang: „Wir erwarten von unseren Spielern absolute Professionalität, sowohl im Spiel, im Training als auch unter der Woche. Das war in dem Fall leider nicht gegeben. Heute ist die Maßnahme getroffen worden. Alles weitere werden wir intern besprechen.“

SPIELFILM und AUFTSTELLUNGEN im Ligaportal-LIVETICKER

Siehe auch:

GAK 1902: Nach Fehlverhalten ist Dauerbrenner gegen Austria Wien nicht im Kader

FK Austria Wien bezwingt GAK 1902 im "Spiel der Eigentore"

FK Austria Wien-Coach Helm nach Sieg über GAK 1902: „Wir haben dominiert“

Statement-Quelle: Sky Sport Austria und ADMIRAL Radioservice

Fotocredit: Josef Parak und GEPA-ADMIRAL