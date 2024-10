Da gelingt dem Wolfsberger AC zweimal ein Auswärts-Coup per Husarenstreich gegen die Eurofighter LASK und Meister SK Sturm Graz, zudem zwei Teams mit "Stockerlplätzen" in der Vorsaison, um hernach im Heimspiel-Doppel binnen einer Woche zwei Mal bei je drei Gegentoren leer auszugehen. So folgte auf die 1:3-Pleite gegen die WSG Tirol in Runde 9 der ADMIRAL Bundesliga gegen den TSV Hartberg ein verdientes 2:3. Während TSV-Neo-Cheftrainer Manfred Schmid somit nicht nur an alter Wirkungsstätte triumphierte, sondern bei seinem TSV-Start den dritten Dreier im dritten Spiel feierte. Nachfolgend STATEMENTS.

Nach furiosen Siegen beim LASK und SK Sturm Graz geht es seither für Nicolas Wimmer und den WAC in die "falsche Richtung", steht das Wolfsrudel im Regen. Blieben die Kärntner noch in den ersten drei Saisonpartien in der Lavanttal Arena unbesiegt (2S, 1U) setzte es nun im Heimspieldoppel binnen einer Woche gleich zwei Niederlagen. Wenn dann auch noch WAC-Goalie Nikolas Polster trotz dreier Gegentore, bei denen er von seinen Vorderleuten im Stich gelassen wurde, bester Wolfsberger ist, hat das auch eine eigene Aussagekraft über die Kräfteverhältnisse dieser Partie.

„Speziell in den ersten zwanzig Minuten waren wir nicht am Platz"

Dietmar Kühbauer (Trainer RZ Pellets WAC) über...

…das Spiel: „Wir haben es nicht gut gemacht. Das Resultat hat man gesehen. Speziell in den ersten zwanzig Minuten waren wir nicht am Platz. Hartberg hätte da 2:0 führen können. Leider hat unser Tor dann nicht gegolten. Wir sind zurückgekommen und kriegen gleich darauf das 3:1. Wir haben es uns immer schwer gemacht. Es ist einfach zu wenig, um zu gewinnen.“

…die Leistung des WAC: „Wir haben jede Woche die Möglichkeit, das zu verbessern. Wenn wir so auftreten, wird sich gar nichts verbessern. Fußball ist ein Zweikampfsport. Es ist Bereitschaft. Wenn man den Ball hat, darf man sich nicht verstecken, sondern muss präsent sein und das hat Hartberg deutlich besser gemacht als wir.“

…die Länderspielpause: „Wir haben sechs Teamspieler. Du hast nie die Zeit in der Länderspielpause. Dadurch, dass wir Teamspieler haben, kann ich genau das nicht mit der Mannschaft machen, was ich will.“

Dominik Baumgartner (Kapitän RZ Pellets WAC) nach Oberschenkelverletzung:

„Im letzten Spiel habe ich mir einen Muskelfaserriss zugezogen. Ich habe es probiert, weiterzuspielen und habe nicht gedacht, dass es so schlimm ist. In der Vergangenheit habe ich so etwas immer schnell auskuriert. Ich hoffe, dass ich nach der Länderspielpause wieder dabei sein kann.“

„...es war dann zu wenig"

Nikolas Polster (Torhüter RZ Pellets WAC):

„Schwieriges Spiel. Wir haben sehr schlecht begonnen, aber dann hatten wir mehr Zugriff. Dann haben wir zu viele Fehler gemacht und keinen Spielfluss zusammenbekommen. In der zweiten Halbzeit hatten wir gute Phasen, aber es war dann zu wenig."

Reine Kopfsache! Donis Avdijaj, der mit seinem genialen Assist zum Führungstor aufzeigte, läuft unter Neo-Cheftrainer Manfred Schmid wie die Hartberger Mannschaftskollegen zu großer Form auf. Nach sechs Runden noch sieglos, feierten die Blau-Weißen nunmehr drei Dreier in Folge und haben einen Lauf. Nach der Länderspielpause geht es für den TSV am 20. Oktober zum Topspiel nach Hütteldorf gegen den SK Rapid (17 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER).

„Die Art und Weise, wie wir aufgetreten sind, war bärenstark"

Manfred Schmid (Trainer TSV Egger Glas Hartberg) über...

…den Auswärtssieg: „Es war beeindruckend, wie die Jungs miteinander spielen. Die Art und Weise, wie wir aufgetreten sind, war bärenstark. Großes Lob an das ganze Team.“

…mögliche Kritik: „Wir hätten das Spiel schon viel früher entscheiden können. Wir haben es unnötig spannend gemacht. Das ist das einzige, was ich zu kritisieren habe.“

…seine Mannschaft: „Ich habe eine intakte Mannschaft übernommen. Die Jungs wollen kicken. Wir haben ein paar Kleinigkeiten im Positionsspiel und im Taktischen verändert. Das ist eine Mannschaft, die funktioniert. Es macht Spaß, mit ihnen zu arbeiten.“

„Es ist noch immer die Top-6. Das ist klar unser Ziel"

…den Lauf der Hartberger: „Wenn man sieht, dass eine Mannschaft in einem Jahr nur vier Spiele gewonnen hat, dann macht das etwas mit ihr. Jetzt haben wir drei Spiele in Folge gewonnen. Das ist beeindruckend und zeigt das Potenzial, das in dieser Mannschaft steckt.“

…die Spielweise: „Wir wollen dominant auftreten.“

…die Saisonziele: „Es ist noch immer die Top-6. Das ist klar unser Ziel.“

„Haben ihnen gezeigt, dass wir eine eingeschworene Truppe sind“

Tobias Kainz (2:0-Torschütze TSV Egger Glas Hartberg) über...

…den Auftritt des TSV: „Es war sehr knapp. Das müssen wir uns eingestehen. Wir hätten früher schon höher in Führung geben können. Das haben wir leider nicht getan und so wurde es ein schwieriges Spiel für uns. Schlussendlich geht der Sieg aber in Ordnung.“

…sein Tor zum 2:0: „Ich denke, dass das Tor sehr wichtig war. Der Anschlusstreffer war dann ein bisschen unnötig. Nach hinten raus müssen wir es nicht so spannend machen.“

…das Hartberger Team: „Es macht uns in Hartberg aus, dass wir eine eingeschworene Gruppe sind. Wir haben einen holprigen Saisonstart gehabt. Die letzte Woche war für uns dann sehr erfolgreich.“

…die Gründe für den aktuell guten Lauf: „Es ist eine Mischung aus beidem. Das Trainerteam macht das super. Wir haben ihnen gezeigt, dass wir eine eingeschworene Truppe sind. Das hat einfach gepasst.“

Fabian Wilfinger (3:1-Torschütze TSV Egger Glas Hartberg): „Wir sind richtig gut in das Spiel gekommen und haben gleich das 1:0 gemacht. Letztendlich müssen wir unsere Chancen nutzen, dann geht das Spiel nicht so eng aus."

Siehe auch SPIELBERICHT:

TSV Hartberg siegt auswärts beim WAC verdient mit 3:2

SPIELFILM im Ligaportal-LIVETICKER

SCHLUSSPFIFF! Wir gewinnen beim WAC mit 3:2 und sichern uns den dritten vollen Erfolg in Serie! DANKE JUNGS! 💙#wachtb #admiralbl #forzatsv #nevergiveup pic.twitter.com/O8YhVkwZTx — TSV Hartberg Fußball (@tsv_hartberg) October 5, 2024

Statement-Quelle: Sky Sport Austria und ADMIRAL Radioservice

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL