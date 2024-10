Zum Kehraus der 9. Runde in der ADMIRAL Bundesliga stand vor der Länderspielpause das "Duell der Giganten" an: Doublesieger SK Sturm Graz empfing Vizemeister FC Red Bull Salzburg und fuhr per Machtdemonstration gegen inferiore Rote Bullen einen überzeugenden 5:0-Heimsieg ein. Nachfolgend STATEMENTS aus dem Lager der "Blackies", bei denen Sportdirektor Andreas Schicker vor dem "Absprung" in die deutsche Bundesliga steht. Jene der Mozartstädter folgen.

Erzielte seinen ersten Dreierpack im Profifußball-Betrieb: Mika Biereth (l.), der inferiore Rote Bullen in der Defensive "an der Nase herumführte" und sich hernach das Spielgerät mit nach Hause nahm. Zweithöchste Niederlage für die Mozartstädter in der "Ära Red Bull".



"Heute hat diese neue Sturm-Mannschaft einmal anständig 'Grüß Gott' gesagt"

Christian Ilzer (Cheftrainer SK Puntigamer Sturm Graz):

…über das Spiel: "Wenn du auf das nächste Plateau steigst, dann werden die Herausforderungen schwieriger. Das erleben wir in dieser Saison in der Champions League und in der Liga. Wir müssen daraus lernen. Wir haben aus dem Spiel am Mittwoch viel Erfahrung mitgenommen und es heute perfekt umgesetzt. Es ist ein Abend, den man nicht so schnell vergisst. Wir waren unfassbar aggressiv und haben Salzburg nicht dorthin gelassen, wo sie ihre Stärken haben. Nach vorne hin waren wir sehr entschlossen und geradlinig.

Es war ein fantastisches Spiel. Wir haben ein absolutes Topspiel gemacht und Salzburg mit unserer Aggressivität viele ihrer Stärken genommen. Wir haben vieles richtig gemacht. Der Herbst ist immer ein bisschen ein Auf und Ab. Man muss sich in eine gute Ausgangssituation bringen. Ich habe immer gesagt, dass in dieser Mannschaft enorm viel Potential steckt. Heute hat diese neue Sturm-Mannschaft einmal anständig 'Grüß Gott' gesagt. Wir müssen es richtig einordnen und dann warten schon die nächsten schwierigen Aufgaben.“

"...werde in der Rehabilitation nichts riskieren"

Gregory Wüthrich (SK Puntigamer Sturm Graz):

…in der Halbzeitpause über das Spiel: „Es ist die beste Leistung in dieser Saison. Die Halbzeit war sehr dominant. Ich bin extrem stolz auf die Mannschaft. Es macht Spaß, der Mannschaft zuzusehen. Wir müssen schauen, dass wir in der zweiten Halbzeit genauso weitermachen und nicht nachlassen. Dann wird es ein super Fußballabend hier in Graz.“

…über seine Verletzung: „Ich hatte Gänsehaut, dass mich die Fans so empfangen haben. Das gibt mir extrem viel Kraft und zeigt, wie verbunden wir sind. Ich werde alles geben, dieses Jahr nochmal spielen zu können. Das ist mein Ziel. Ich bin dankbar, dass es nicht schlimmer gekommen ist mit der Verletzung. Ich werde in der Rehabilitation nichts riskieren, aber trotzdem alles geben, um dieses Jahr nochmal spielen zu können.“

…über Malick Yalcouye: „Er ist ein sehr ruhiger Typ. Er traut sich kaum 'Hallo' zu sagen. Auf dem Platz ist er eine echte Maschine.“

"...alles gelungen, was wir uns vorgenommen haben"

Emanuel Aiwu (Torschütze SK Puntigamer Sturm Graz):

…über das Spiel: „Es war ein sehr schöner Tag für uns. Uns ist alles gelungen, was wir uns vorgenommen haben. Wir haben uns vorgenommen, präsent in den Zweikämpfen zu sein. Wir haben gewusst, wo die Räume sind, und die haben wir gut bespielt. Natürlich waren wir heute auch eiskalt vor dem Tor. Wir haben es als Kollektiv sehr gut gemacht. Jeder hat für jeden gekämpft und dann kommt so ein Ergebnis heraus. Es war eine sehr gute Ansage an alle. Manche haben uns ein bisschen kritisiert, dass wir in dem ein oder anderen Spiel nicht so da waren. Heute haben wir eine gute Reaktion gezeigt. Wir haben heute gezeigt, was in uns steckt.“

"In den Genießer-Modus kommen wir nie, denn..."

Jusuf Gazibegovic (SK Puntigamer Sturm Graz):

…über das Spiel: „Es war unglaublich. Nach einem schweren Beginn in die Saison sind wir in den letzten drei Meisterschaftsspielen ein bisschen mehr in unser Spiel gekommen. Das Spiel heute war überragend. Wir haben gezeigt, was für eine Qualität wir haben. Jetzt sind wir in dieser Saison angekommen. Es hat sich ziemlich perfekt angefühlt. Der Trainer wird sicher ein paar Sachen finden, aber ich glaube, dass wir uns heute freuen können. Das war heute schon ein Spiel, bei dem man sagen kann, Hut ab. Es fühlt sich einfach geil an.

Es ist nicht vielen Mannschaften gelungen, Salzburg in dieser Art und Weise zurück nach Salzburg zu schicken. Wir wollten einfach zeigen, warum wir letztes Jahr geschafft haben, was wir geschafft haben. Wir haben gezeigt, dass wir eine unglaubliche Qualität haben. In den Genießer-Modus kommen wir nie, denn die Fans haben uns schon wieder eingestimmt auf ein sehr wichtiges Spiel in zwei Wochen. Wir wollen da auch wieder für klare Verhältnisse sorgen. Es macht momentan sehr Spaß, Fußball zu spielen.“

"...war auf jeden Fall mein bestes Spiel für Sturm bisher"

Mika Biereth (Dreifach-Torschütze SK Puntigamer Sturm Graz):

…über das Spiel: „Es war ein super Tag, den wir heute hatten. Es war ein richtig schweres Spiel, aber wir haben es sehr gut gelöst. Wir haben einen wichtigen Sieg eingefahren. Es ist ganz besonders. Die Fans haben uns immer unterstützt und das spüren wir gerade auch an einem solchen Abend.“

…über seine Leistung: „Es war auf jeden Fall mein bestes Spiel für Sturm bisher. Wir freuen uns über den Sieg. Es war mein erster Hattrick im Profigeschäft und daher ist es etwas ganz Besonderes.“

…über die Champions League: „Die zwei Champions League Spiele waren sicher nicht einfach. Es gibt allerdings noch sechs weitere Partien für uns. Wir werden versuchen, in diesen Spielen genauso zu performen wie heute.“

"...der Zeitpunkt für einen Wechsel als Sportdirektor ist ein sehr guter"

Andreas Schicker (Geschäftsführer Sport SK Puntigamer Sturm Graz):

…über das Spiel: „Ich glaube, dass es heute eine perfekte Leistung war. Wir haben Salzburg nie ins Spiel kommen lassen und haben dann in der Höhe verdient gewonnen. Es heißt schon etwas, wenn du gegen Salzburg zuhause mit 5:0 gewinnst. Speziell wie wir aufgetreten sind, hat mir sehr viel Freude bereitet.“

…über seine Zukunft: „Ob es mein letztes Spiel in Graz war oder nicht, werden die nächsten zwei bis drei Tage zeigen. Ich habe nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass ich eines Tages in die deutsche Bundesliga wechseln möchte. Es ist jetzt so, dass es ein konkretes Angebot der TSG Hoffenheim gibt, was für mich sehr interessant ist. Mit meinen Gesprächen bin ich mehr oder weniger durch. Beide Vereine sprechen miteinander und sind auf einem guten Weg.

Ich hoffe, dass es eine Lösung gibt. Ich denke, dass der Zeitpunkt für einen Wechsel als Sportdirektor jetzt im Monat Oktober beziehungsweise November ein sehr guter ist. Für mich und einen möglichen Nachfolger ist Zeit, alle Abläufe kennenzulernen, bis die nächste Transferzeit ansteht. Im Frühjahr ist es so, dass die finale Phase kommt und wieder Unruhe ist. Darum glaube ich, dass dieser Zeitpunkt jetzt der richtige ist.“

…über Transparente der Hoffenheim Fans gegen seine Person: „Ich bin überrascht, wenn man sowas sieht. Man ist nicht direkt in einem Austausch. Ich denke, dass irgendwelche falsche Informationen im Umlauf sind, weshalb es auch immer wieder solche Transparente gibt. Mich schreckt dies absolut nicht ab, weil ich einfach glaube, dass ich hier gezeigt habe, dass ich auf der Seite der Fankultur eine gute Arbeit geleistet habe. Am Ende des Tages muss man einfach Gespräche führen. Das werde ich dann auch machen. Es gehört ein bisschen dazu. In diesem Fall denke ich, dass es schon unnötig war.“

…über Christian Ilzer als möglicher neuer Hoffenheim-Trainer: „Es ist so, dass es einmal zwischen Sturm Graz und Hoffenheim eine Lösung bei mir geben muss. Derzeit ist bei Hoffenheim ein Trainer und ich habe mich nicht mit diesem Thema befasst, weil ich mir erst ein Bild machen muss. Ich bin noch nicht dort und darum gibt es nicht mehr zu sagen.“

Vollzieht demnächst wohl den Sprung nach Deutschland: Sportchef Andreas Schicker, der sich damit einen langersehnten Wunsch in seiner Karriere erfüllt.

"Er ist jetzt vom Lehrling zum Superstar geworden"

Christian Jauk (Präsident SK Sturm Graz):

…über die Situation von Andreas Schicker: „Wir haben den ersten Kontakt zwischen den Vereinen erst gestern gehabt. Es gibt noch keine Einigung. Es gibt Gespräche. Wenn es etwas zu vermelden gibt, dann werden wir es sofort öffentlich bringen. Wir werden unsere Verhandlungsposition nicht öffentlich zu machen. Wir werden versuchen, die bestmögliche Lösung für alle Beteiligten zu finden. Wenn du Erfolg hast mit einer hohen Kontinuität in allen Schlüsselpositionen, dann hast du nicht nur die Spieler, sondern auch das Trainerteam und den Sportdirektor im Fokus von Begehrlichkeiten.

Es ist so gesehen auch eine Auszeichnung für unsere Arbeit. Zum jetzigen Zeitpunkt möchte ich nicht mehr sagen. Wir wollen eine Lösung, bei der wir alle hinausgehen und uns in die Augen schauen können. Andi bekommt bei uns eine hohe Wertschätzung. Er ist jetzt vom Lehrling zum Superstar geworden, der auch in Deutschland begehrt ist. Das ist ein schöner Weg auch für ihn.“

