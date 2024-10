Vor der Länderspielpause wollte der SK Rapid den Schwung vom geglückten Auftakt im Europacup auswärts beim SCR Altach mitnehmen, was in Runde 9 der ADMIRAL Bundesliga im Ländle auch gelingen sollte. Dion Beljo markierte das Goldtor beim 1:0-Auswärtssieg der Grün-Weißen, die über den ersten Vollerfolg in der Fremde in dieser Spielzeit jubeln durften und weiter Rang zwei bekleiden. Nachfolgend STATEMENTS aus dem Lager um Cheftrainer Robert Klauß! Jene vom SCRA folgen gesondert.

Hat dieser Tage jede Menge Grund zur Freude und kann mit Grün-Weiß mit äußerst positivem Gefühl in die anstehende Länderspielpause gehen: SK Rapid-Trainer Robert Klauß.



"...deshalb sind wir sehr glücklich und können mit einem guten Gefühl in die Länderspielpause gehen"

Robert Klauß (Trainer SK Rapid):

…über das Spiel: „Wir haben schon vor dem Spiel gesagt, dass die drei Punkte extrem wichtig sind für uns. Sie tun uns gut und wir wollten sie unbedingt haben, um mit einem guten Gefühl in die Pause zu gehen und für die Tabelle. Wir wollten unbedingt auch einmal wieder auswärts etwas zu feiern haben. Das haben wir jetzt geschafft und deshalb sind wir sehr glücklich und können mit einem guten Gefühl in die Länderspielpause gehen.“

…über die vergangene Woche: „Gut ist, dass wir ohne Verletzung durch die Woche gekommen sind. Wir haben gesehen, dass die Jungs in der Lage sind, viele Spiele am Stück zu machen. Natürlich tut es gerade den Jungs, die jetzt viel gespielt haben, gut, einmal durchzuschnaufen. Wir werden trotzdem Schwerpunkte setzen in der Länderspielpause. Wir werden auch gerade für die Jungs, die weniger gespielt haben, wichtige Sachen erarbeiten und Testspiele machen. Die anderen Spieler sollen durchschnaufen, wenn sie nicht zum Nationalteam gehen. Dann müssen sie wieder spielen, was aber natürlich schön ist.“

"...haben heute kein gutes Spiel gemacht, aber trotzdem drei Punkte geholt"

Louis Schaub (SK Rapid):

…über das Spiel: "In der zweiten Halbzeit haben wir ein bisschen nachgelassen und haben den Gegner kommen lassen. Das darf uns eigentlich nicht passieren. Wir müssen schauen, dass wir mehr Ruhe in unser Spiel bringen. Das haben wir leider verabsäumt und daher ist es bis zum Schluss spannend geblieben.“

Guido Burgstaller (SK Rapid):

…über das Spiel: „Das war jetzt einmal der nächste Schritt. Wenn du alle drei Tage spielst, kannst du nicht immer ein perfektes Spiel abliefern. Das haben wir heute sicher nicht gemacht. Wir haben heute kein gutes Spiel gemacht, aber trotzdem drei Punkte geholt. Sowas tut uns auch einmal gut, dass andere Dinge wichtig sind, dass wir zu Null spielen, das Tor verteidigen und auch einmal ein dreckiges 1:0 über die Zeit gebracht. Genau so war es und das ist auch wichtig, wenn du jeden dritten Tag spielst. Deshalb sind wir einfach froh.“

"...freue mich aber wieder, wenn ich meine Frau und meine Tochter sehe"

Jonas Auer (SK Rapid):

…über die vergangenen Wochen und das Nationalteam: „Es war eine intensive Woche. Zum Thema Nationalteam kann ich nur sagen, dass ich mich immer freue, wenn ich dabei bin. Ich bin jetzt seit längerer Zeit wieder auf Abruf. Ich freue mich aber wieder, wenn ich meine Frau und meine Tochter sehe. Ich habe sie seit zwei Wochen nicht mehr gesehen, weil wir so viel unterwegs waren.“

"Zoran Barisic hat kein aufrechtes Vertragsverhältnis zu uns"

Markus Katzer (Geschäftsführer Sport SK Rapid):

…über die bisherige Saison: „Es war wichtig, dass wir gut gestartet sind in Istanbul. Ein guter Start ist nie schlecht. Ich glaube, dass wir insgesamt, wenn man sich alle Spiele ansieht, sehr konstant sind. Das einzige Manko, das wir haben, sind Spiele nach Europacupspielen gegen die vermeintlich leichteren Gegner, wie Altach heute. Zu Hause haben wir gegen die stärkeren Gegner bis auf den LASK alle gewonnen. Auch da haben wir ein gutes Spiel gemacht und hätten auch gewinnen können. Das sind die Dinge, auf die wir den Fokus legen wollen, aber es ist bis dato eine gute Saison.“

…über Ryan Mmaee: „Er ist ein Spieler, für den wir uns entschieden haben, da er uns mit seiner Qualität sicher helfen wird. Wir haben ihn nicht geholt, um uns sofort zu helfen, sondern im Laufe dieser Saison. Wir haben einen Medizincheck gemacht, bei dem auch alles in Ordnung war. Er hat sich beim ersten Training unglücklich verletzt und jetzt zieht sich die Verletzung in die Länge. Solange wir so spielen, können wir das kompensieren. Fakt ist, dass er für uns spielen und uns mit seiner Qualität helfen wird.“

…über einen bestehenden Vertrag von Zoran Barisic: „Zoran Barisic hat kein aufrechtes Vertragsverhältnis zu uns. Ob er zu Altach passt, müssen die Verantwortlichen von Altach beurteilen. Dazu kann ich nichts sagen.”

"...war ein Entwicklungsschritt"

Alfred Tatar (Sky Experte):

…über den SK Rapid: „In Summe gesehen war es ein Entwicklungsschritt. Dieser beinhaltet eben, dass man nach europäischen Spielen auch einmal einen Auswärtssieg eingefahren hat.“

Statementquelle: Sky Sport Austria

Fotocredit: Josef Parak und Harald Dostal/www.sport-bilder.at