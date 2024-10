Sukzessive findet der LASK unter Neo-Cheftrainer Markus Schopp zur Formkonstanz. Mit dem 4:0 über den bis dato seit fünf Spielen (inkl. ÖFB-Cup) unbesiegten Gast SK Austria Klagenfurt sind die Linzer nunmehr seit wettbewerbsübergreifend fünf Pflichtpartien ohne Niederlage (3S, 2U) und holten in der ADMIRAL Bundesliga aus den vergangenen drei Spielen sieben Zähler (2S, 1U), darunter die beiden Heimsiege mit je vier Treffern gegen Aufsteiger GAK 1902 (4:2) und heute die Kärntner Violetten, für die es auch im 22. Pflichtspiel gegen den LASK ligaübergreifend wieder keinen Sieg gab. STATEMENTS aus dem Linzer Lager.

"Gute Freunde"....der LASK tritt wieder mit vereinten Kräften auf und Valon Berisha (l.) sowie 1:0-Torschütze Robert Žulj zählten bei den Linzern gegen Austria Klagenfurt zu den Aktivposten.

„Botschaft an Jungs ist, dass wir in allen Phasen des Spiels ganz viel Luft nach oben haben"

Markus Schopp (Cheftrainer LASK):

„Ich glaube, dass die Mannschaft in ihrer Art und Weise, wie sie versucht, die Dinge umzusetzen, einen Schritt weiter ist. Die Botschaft an die Jungs ist aber, dass wir in allen Phasen des Spiels ganz viel Luft nach oben haben.

Daran müssen wir arbeiten und dann sind Resultate da, um Bestätigung zu bekommen. Es ist aber auch wichtig, aus den Resultaten die richtigen Schlüsse zu ziehen. Es wird sehr wichtig sein, in der Aufarbeitung ein paar Themen anzusprechen.“

Jörg Siebenhandl (Torhüter LASK):

„Wir haben es einfach kontrolliert gespielt und sind nicht nervös geworden. Wir haben das erste Tor gemacht und hatten dann Glück mit dem Lattenkopfball. Da hätte sich das Spiel drehen können, aber es war nicht so. Da war das Glück einmal auf unserer Seite. Danach haben wir es gut runtergespielt.“

Florian Flecker (Offensivakteur LASK):

„Wir haben einfach die Sachen, die wir am Donnerstag nicht so gut gemacht haben, heute viel besser gemacht. Wir haben das Spiel über 90 Minuten richtig gut im Griff gehabt. Dann gehen sich die drei Punkte auch aus.“

Abwehrchef Philipp Ziereis und der LASK hatten beim bisher höchsten Saisonsieg und zweiten Heimdreier in Folge alles im Griff.

„Wir haben eine Top-Performance abgeliefert"

Philipp Ziereis (Abwehrcef LASK):

„Der Druck war sicherlich da. Aber wir haben eine Top-Performance abgeliefert. Wir haben das, was wir uns vorgenommen haben, umgesetzt und den verdienten Sieg gefeiert. Wir müssen unseren Weg weitergehen. Jetzt werden wir regenerieren, aber wir müssen auch weiter an uns arbeiten."

Maximilian Entrup (Mittelstürmer LASK):

„Es war ein absolut verdienter Heimsieg. Darauf können wir aufbauen.“

„Schwierige Situation beim LASK, aber das muss man heuer als Übergangsjahr bewerten“

Marc Janko (Sky Experte) über...

…den Treffer von Robert Žulj: „Es gibt nicht viele Spieler in der Liga, die die Qualität haben, so einen Abschluss wie Robert Zulj zu zeigen. Es zeigt, was für ein besonderer Spieler er ist. Das ist allerhöchste technische Klasse.“

…den LASK (im Vorfeld der Partie): „LASK ist im Umbruch. Man ist von der Philosophie und der Trainerwahl die letzten zwei Jahre herumgesprungen und das ist auch für eine Mannschaft nicht leicht zu ertragen. Man hat eine Transferperiode verpasst, da man an Thomas Darazs festgehalten hat. Jetzt hat man sich für Schopp entschieden, der auch Sportdirektor ist.

Es dauert aber, bis er seine Art von Fußball in die Mannschaft hineinbekommt, auch was die körperliche Komponente betrifft. Die LASK-Mannschaft unter Thomas Darazs war nicht bekannt für ihre Sprintstärke, weil er Ballbesitz gespielt hat. Schopp braucht diese Sprints und das ist im Moment nicht zu sehen. Es ist eine ganz schwierige Situation beim LASK, aber das muss man heuer als Übergangsjahr bewerten.“

Alfred Tatar (Sky Experte) über Markus Schopp:

„Markus Schopp hat den LASK in einer sehr schwierigen Phase übernommen. Es wir noch besser werden, wenn man ihm die Zeit gibt.“

Siehe auch:

LASK lässt Lieblingsgegner SK Austria Klagenfurt keine Chance!

SPIELFILM und AUFSTELLUNGEN im Ligaportal-LIVETICKER!

Statement-Quelle: Sky Sport Austria und ADMIRAL Radioservice

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at