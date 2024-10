Auch wenn der SCR Altach im sechsten Spiel en suite in der ADMIRAL Bundesliga sieglos blieb (2U, 4N) und mit dem 0:1 in der 9. Runde gegen den derzeit formstarken SK Rapid seine dritte Niederlage in Folge kassierte und auf den vorletzten Tabellenplatz abrutschte, wehrten sich die Vorarlberger unter dem Interims-Trainerduo Louis Ngwat-Mahop/Atdhe Nuhiu tapfer. Vorherrschenden Thema war allerdings die Trainerfindung für die Nachfolge des am Montag entlassenen Joachim Standfest. Dazu und zum Spiel nachfolgend STATEMENTS vom SCRA. Siehe auch SK Rapid-Statements.

Trotz intensiver, engagierter Gegenwehr gab es für Mike Bähre und den SCR Altach gegen Sangaré und den SK Rapid nichts zu holen, warten die Vorarlberger nunmehr seit sechs Spielen auf einen vollen Erfolg. Und...in diesen Wochen auf einen neuen Cheftrainer!

„In so einer Situation gibt es nie Gewinner. Wir haben auch als Verein verloren"

Christoph Längle (Geschäftsführer Cashpoint SCR Altach) über...

…die Trennung von Trainer Joachim Standfest: „Wir waren vor der Länderspielpause in einer guten Situation mit sieben Punkten. Die Zeichen standen in die Richtung, dass es weiter gehen sollte. Nach der Länderspielpause haben sich die Ergebnisse und Leistungen nicht so entwickelt. Die Entscheidung ist so gefallen, weil wir mit der Entwicklung nicht zufrieden waren.

Leider ist es so, dass der Trainer das schwächste Glied ist. Wir haben uns vom Trainer getrennt. Das ist nie schön und immer für alle belastend. In so einer Situation gibt es nie Gewinner. Wir haben auch als Verein verloren. Wir haben die Entscheidung so getroffen und uns von Joachim Standfest getrennt.“

„Ich beurteile die Mannschaft nicht als Top-6 Mannschaft"

…die Ziele vom SCR Altach: „Ich beurteile die Mannschaft nicht als Top-6 Mannschaft. Das wissen alle in Altach. Wir wollen natürlich aufgrund der Planungssicherheit in die Top-6, wie andere Mannschaften auch. Es ist nicht die Erwartungshaltung an unseren Trainer gewesen und wird es auch in der Zukunft nicht sein, die Mannschat als Top-6 Mannschaft zu bezeichnen.“

…Sportdirektor Roland Kirchler: „Wir haben die medialen Auftritte von Roland Kirchler intern besprochen und waren nicht mit allen Auftritten zufrieden. Wir hatten Gesprächsbedarf. Man sagt immer, dass man im Fußball Emotionen haben möchte. Es gibt keine Leute mehr, die Emotionen zeigen.

Roli ist ein Mensch, der viele Emotionen hat und diese sind möglicherweise in gewissen Sätzen in die falsche Richtung gegangen. Es ist aber schwer, wenn immer jedes Wort auf die Goldwaage gelegt wird.“

…die Philosophie von Altach: „Wir wollen für einen gepflegten Fußball stehen und für Leidenschaft. Umschalten ist ein Thema, das uns auszeichnet und das ist in den letzten Wochen nicht so gelungen und deswegen haben wir die Entscheidung so getroffen. Altach soll für Intensität und Leidenschaft stehen. Das ist das, was die Zuschauer sehen wollen. Wer wünscht es sich nicht, wenn dazu auch eine spielerische Note dazu kommt.“

„Bei den 14 Trainern waren viele Interimstrainer dabei"

…die Trainerwechsel in Altach: „Wir hatten auch viele Trainer, die wir verkauft haben. Bei den 14 Trainern waren viele Interimstrainer dabei. Klaus Schmid hat sich nach Monaco verändert, Canadi wurde verkauft. Da bleiben dann nur noch sieben übrig. Statistiken kann man auch interpretieren.“

…den neuen Trainer: „Ich beteilige mich nicht an Spekulationen. Die Namen, die genannt werden, sind alle interessant. Wir suchen für uns den richtigen Trainer und hoffen, dass er länger bleibt und dass es passt.

Die Gespräche laufen, aber es ist oft schwer, es in der Schlussphase über die Ziellinie zu bringen. Ich gebe keine zeitliche Vorgabe. Alles, was man sagt, wird interpretiert. Ich halte mich bedeckt.“

Auch bei Gustavo Santos drückt derzeit der Schuh. Seit seinen sechs Treffern in den ersten sechs Spielen ging der 28-jährige Brasilianer ebenso wie der SCR Altach zuletzt drei Mal leer aus.

„Die zweite Halbzeit war es annähernd ein Fußball, den man hier sehen will"

Roland Kirchler (Sportdirektor Cashpoint SCR Altach) über...

…das Spiel: „Der Auftritt hat mir unterm Strich gefallen. Am Anfang waren wir schon noch nervös. Wir wollten ein bisschen offensiver und mutiger spielen. Rapid ist natürlich auch ein starker Gegner, der uns gegenübergestanden ist. Zurzeit sind sie für mich die kompakteste und spielerisch stärkste Mannschaft.

In der zweiten Halbzeit hat man dann eine Spielfreude gesehen und auch einmal eine Ballkontrolle dem Gegner gegenüber. Wir haben dann eine Druckphase aufgebaut, aber leider ist uns der Ausgleich nicht gelungen. Die zweite Halbzeit war es aber annähernd ein Fußball, den man hier sehen will.“

„Vielleicht geben wir ihnen die Chance und schauen uns an, wie die Mannschaft mit dieser interimistischen Lösung umgeht"

…die Trainersuche: „Jeder Trainer will cool und anständig spielen. Wir wollen einen Trainer, der zu unserer Spielweise passt. Ich habe aber Atdhe Nuhiu und Louis Mahop hier, die das in dieser Woche richtig gut gemacht haben. Was wir unter der Woche trainiert haben, habe ich in der zweiten Halbzeit in Ansätzen gesehen. Das ist das, was man sehen will.

Der neue Trainer sollte dies natürlich fortführen, aber die beiden haben es richtig gut gemacht. Nach der Länderspielpause begegnen wir Salzburg auswärts. Die zwei Spiele sind nicht unbedingt leicht für die beiden Jungs. Vielleicht geben wir ihnen die Chance und schauen uns an, wie die Mannschaft mit dieser interimistischen Lösung umgeht. Die Truppe ist super und das Training war voller Elan und Energie, was man in der zweiten Halbzeit auch gesehen hat.

Ich suche natürlich schon jemanden, aber zwischen Suchen und Vollenden ist ein großer Unterschied. Wir werden schauen, dass wir es hinbekommen. Ich kann aber ganz gut schlafen am Abend, wenn ich weiß, dass ich so eine super Interimslösung in der Hinterhand habe. Wenn man Qualität haben will, dann kostet es Geld im Fußball. Die letzten Sachen sind noch nicht ausverhandelt. Das ist der Stand der Dinge.“

Atdhe Nuhiu (Interimstrainer SCR Altach) über Joachim Standfest:

„Ich möchte mich bei ihm für die Zeit bedanken. Die Spieler haben bis zum Schluss alles probiert, das umzusetzen, was er wollte. Diese Entscheidung macht uns alle traurig, da wir mit ihm gut ausgekommen sind. Wir haben probiert, das Beste für ihn zu machen. Leider hat es nicht geklappt.“

Luca Kronberger (Mittelfeldspieler SCR Altach) über...

…seine Verletzung: „Es ist kein Einriss der Patellasehne, sondern ein Patellaspitzensyndrom. Es dauert zum Glück nicht so lange. Hoffentlich kann ich nach der Länderspielpause wieder spielen.“

…den Trainerwechsel: „Der Trainer hat sich von uns verabschiedet und war sehr aufrichtig. Damit ist ein Kapitel vorbei. Mit Atdhe und Louis haben wir ein cooles Trainerduo, das alles aus uns rauskitzelt. Ich hoffe, dass die Leute um Roli Kirchler bald wissen, wer Trainer ist. Wir haben aber keinen Stress und es sollte für länger sein.“

…das Spiel (in der Halbzeitpause): „Solche Chancen musst du gegen Rapid nutzen. Ich bin mir sicher, dass noch weitere kommen. Je länger das Spiel gedauert hat, desto besser sind wir reingekommen. Ich bin gespannt auf die zweite Halbzeit.“

„Ich denke, dass Rapid dieses Jahr Titelfavorit ist“

Oliver Strunz (Ex-Rapidler und Stürmer SCR Altach) über...

…das Spiel und den SK Rapid: „Ich denke, dass Rapid dieses Jahr Titelfavorit ist. Wir haben eine gute Show geliefert und ein gutes Spiel gemacht. Rapid hat jetzt nicht so viele Chancen gehabt. Ich denke, dass wir uns ein Unentschieden verdient hätten. Am Ende des Tages muss man sagen, dass Rapid mehr Qualität hat als wir.

Solche Chancen zu vergeben, kannst du dir gegen keinen Gegner leisten. Wir sind zehnter beziehungsweise elfter Platz in der Tabelle. Da gehören wir als Altach nicht hin. Ich denke, dass wir Woche für Woche besser werden. Wir spielen besser, jedoch liefern wir aktuell nicht die Ergebnisse und das müssen wir verbessern.“

…das Wiedersehen mit Rapid: „Es ist immer ein schönes Gefühl. Ich kenne den Trainer und die Spieler und habe mich sehr darauf gefreut. Rapid hat heuer eine sehr gute Mannschaft und wir können zufrieden sein.“

„...dementsprechend kann ich die Aufregung nicht ganz nachvollziehen"

Marc Janko (Sky Experte) über die Entlassung von Joachim Standfest:

„Ich kenne die Ziele und Erwartungen des Klubs nicht hundertprozentig. Ich bin nicht Sportdirektor und stehe nicht täglich am Trainingsplatz. Ich sehe Altach nicht unter den Top-6. Dementsprechend kann ich die Aufregung nicht ganz nachvollziehen.

Ich habe da natürlich eine Mannschaft gesehen, die zuletzt enttäuscht hat, aber die Frage ist, was man sich erwartet. Dass Altach nicht von Anfang an oben mitspielen wird, war mir vollkommen klar. Deshalb sehe ich es ein bisschen kritischer.“

„Du brauchst einen Trainer, der dies aus den Spielern herauskitzelt"

Alfred Tatar (Sky Experte) über die Situation bei den Altachern:

„Der Verein hat in der Vergangenheit sehr viel in die Infrastruktur investiert. Die Frage ist, was man sehen möchte. Ich habe gehört, dass man viel mehr Offensivpower sehen möchte.

Du brauchst einen Trainer, der dies aus den Spielern herauskitzelt. Wir Menschen sind als Riesen geboren, die gezwungen werden, als Zwerge durch die Welt zu gehen.“

Siehe SPIELEBERICHT!

Spielfilm im Ligaportal-LIVETICKER

Statement-Quelle: Sky Sport Austria

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL und Harald Dostal/www.sport-bilder.at