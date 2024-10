Nach den fußballerischen Demütigungen mit gesamt 0:9 Toren international (0:4 vs. Stade Brest in der Champions League) und national (0:5 beim SK Puntigamer Sturm Graz in der ADMIRAL Bundesliga) innerhalb von fünf Tagen bleibt beim FC Red Bull Salzburg für die meisten Spieler keine Zeit "zum Wunden lecken", können sie bei ihren jeweiligen Nationalteams auf andere Gedanken kommen. Allein 15 Akteure sind in der länderspielbedingten Ligapause unterwegs und somit ist der Rote Bullen-Stall von Cheftrainer Pepijn Lijnders ziemlich leer.

Debüt für Mads Bidstrup im A-Team-Kader von Dänemark

In den kommenden Tagen sind folgende Spieler des FC Red Bull Salzburg mit diversen Nationalteams unterwegs: