Am Montagabend fand im Globe Wien die 28. Bruno-Gala statt, bei der die herausragenden Persönlichkeiten und Teams des österreichischen Fußballs geehrt wurden. Im Mittelpunkt stand dieses Jahr die Auszeichnung des ÖFB-Nationalteams, das den prestigeträchtigen Titel „Mannschaft der Saison“ erhielt. Diese Ehrung würdigte die beeindruckenden Leistungen der Auswahl um den deutschen Teamchef Ralf Rangnick im vergangenen Jahr, allen voran bei der EM.

Otar Kiteishvili und Peter Pacult unter den großen Gewinnern

Otar Kiteishvili (Foto oben), Mittelfeldspieler von Double-Gewinner SK Sturm Graz, wurde als „Spieler der Saison“ ausgezeichnet. Die Wahl, die von der Vereinigung der Fußballer (VdF) in Zusammenarbeit mit spusu organisiert wurde, stellt den 28-jährigen Georgier in den Mittelpunkt, der mit seinen konstant starken Auftritten in der heimischen Liga überzeugen konnte und auch seinen Beitrag dazu leistete, dass sein Land heuer an der EM in Deutschland mitwirkte.

Auch bei den Trainern gab es eine besondere Anerkennung: Peter Pacult, Cheftrainer von Austria Klagenfurt, wurde nach dem Meistergruppen-Hattrick der Kärntner Violetten zum „Trainer der Saison“ gewählt. Sein Team zu einer stabilen Größe in der österreichischen Bundesliga gemacht zu haben, fand großen Anklang in der Fußballgemeinde.

Sabitzer, Schlager und Ciochirca ebenfalls ausgezeichnet

Für seine Leistungen im Ausland wurde Marcel Sabitzer von Borussia Dortmund als „Legionär des Jahres“ gewürdigt. Der ÖFB-Teamspieler, der nicht nur in der deutschen Bundesliga, sondern auch international auf höchstem Niveau spielt, überzeugte die Jury mit seiner Vielseitigkeit und Einsatzbereitschaft.

Alexander Schlager, 28-jähriger Tormann vom FC Red Bull Salzburg, wurde zum „Tormann der Saison“ gewählt.

Die Auszeichnung des „Schiedsrichters der Saison“ geht an Christian-Petru Ciochirca (Foto unten). Der Steirer mit rumänischer Abstammung beeindruckte durch seine konstant gute Leistung und sein umsichtiges Auftreten auf dem Spielfeld.

Ehrenpreise und weitere Auszeichnungen

In der ADMIRAL 2. Liga konnte sich Daniel Maderner von Meister GAK 1902 über den Titel „Spieler der Saison“ freuen. Besonders seine Torgefahr und seine Führungsqualitäten wurden hierbei hervorgehoben. Einen Ehrenpreis erhielt der langjährige FC Red Bull Salzburg-Kapitän Andreas Ulmer, dessen unermüdlicher Einsatz und sportliche Vorbildfunktion auch über die Landesgrenzen hinaus geschätzt wird

Im Frauenfußball wurde Claudia Wasser (First Vienna FC 1894) als „Spielerin der Saison“ ausgezeichnet. Zudem konnte die Vienna den Titel „Bestes Frauen-Team“ einheimsen, was die starke Saison des Klubs unterstreicht. Als „Legionärin der Saison“ wurde Barbara Dunst von Eintracht Frankfurt geehrt, die in der deutschen Bundesliga eine Schlüsselrolle spielt.

Die Bruno-Gala bot einmal mehr eine Plattform, um die Besten des österreichischen Fußballs zu feiern und die Leistungen auf nationaler wie internationaler Bühne zu würdigen.

Die Bruno-Preisträger 2024:

Spieler der Saison: Otar Kiteishvili (SK Sturm Graz)

Trainer der Saison: Peter Pacult (SK Austria Klagenfurt)

Mannschaft der Saison: ÖFB-Team

Tormann der Saison: Alexander Schlager (Red Bull Salzburg)

Legionär der Saison: Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund)

Schiedsrichter der Saison: Christian-Petru Ciochirca

Spieler der Saison 2. Liga: Daniel Maderner (GAK 1902)

Frauen-Mannschaft der Saison: First Vienna FC 1894

Legionärin der Saison: Barbara Dunst (Eintracht Frankfurt)

Spielerin der Saison: Claudia Wasser (First Vienna FC 1894)

Ehrenpreis: Andreas Ulmer

Beliebtester Amateurspieler der Saison: Philip Dimov (Wiener Sport-Club)

Beliebteste Amateurmannschaft der Saison: GSV St. Radegund

#comebackstronger: Heinz Lindner (FC Sion)

#Traumtor der Saison: Guido Burgstaller (SK Rapid)

