Obwohl die genauen Ergebnisse der Sitzung nicht öffentlich gemacht wurden, wurde dem Vernehmen nach deutlich, dass insbesondere die Auftritte der Salzburger in der vergangenen Woche für große Unzufriedenheit im Verein gesorgt haben. Besonders auch bei Oliver Mintzlaff, Geschäftsführer von Red Bull, der bereits das Champions-League-Spiel gegen Stade Brest live im Stadion verfolgt hatte.

Sportdirektor Bernhard Seonbuchner, dessen Position aufgrund der jüngsten Misserfolge stark in Frage steht, gerät zunehmend unter Druck. Die deutlichen Niederlagen in der ADMIRAL Bundesliga und Königsklasse haben Zweifel an seiner Arbeit aufkommen lassen. Auch Pepijn Lijnders, der im Sommer große Worte verlauten ließ und vollmundig angekündigt hatte, offensiven und attraktiven Fußball zu spielen, sah sich gegenüber Gomez zu Erklärungen gezwungen.

Bereits in der Vorsaison hatte RB Salzburg seine Saisonziele verpasst und entließ im Frühjahr Coach Gerhard Struber (inzwischen beim 1. FC Köln in der deutschen 2. Liga). Dabei waren die Roten Bullen auch in 2023/24 wie in der aktuellen Spielzeit zunächst gut in die Saison gestartet. Doch nun ziehen bereits im Oktober dunkle Wolken bei den Mozartstädtern auf. In der Liga liegt das Lijnders-Team derzeit mit 13 Zählern auf Rang 5, ist allerdings nach Minuszählern punktgleich mit Spitzenreiter SK Sturm, weil man noch zwei Nachtragsspiele hat.

Nach Länderspiel-Pause Heimspiel-Doppel gegen Altach und Zagreb

Beide daheim gegen Austria Klagenfurt und den TSV Hartberg. In der Red Bull-Arena geht es für Kapitän Blaswich & Co. auch nach der Länderspielpause in Runde 10 der Liga weiter. Am Samstag, den 19. Oktober ab 17 Uhr gegen den Tabellenvorletzten SCR Altach (Ligaportal-LIVETICKER), ehe es am Mittwoch, den 23. Oktober, ebenfalls in Wals-Siezenheim am 3. Spieltag in der UEFA-Champions-League zum Kräftemessen mit Dinamo Zagreb und Ex-Austria Wien-Trainer Nenad Bjelica (21 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) kommt.

Siehe auch:

FC Red Bull Salzburg: Bullenstall in Länderspielpause ziemlich leer

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg by Getty