Nach der Entlassung von Cheftrainer Joachim Standfest am vergangenen Montag - wir berichteten - ist die Nachfolger-Findung beim SCR Altach in vollem Gange. In der vergangenen Runde 9 der ADMIRAL Bundesliga hatten Louis Ngwat-Mahop und Stürmer Atdhe Nuhiu interimistisch den Tabellenvorletzten gegen den SK Rapid (0:1) betreut. Laut übereinstimmenden Berichten von „Vol.at“ und den „Salzburger Nachrichten“ stehen die Vorarlberger offenbar vor einer Verpflichtung des Salzburgers Fabio Ingolitsch. Und nicht vom ehemaligen Austria Wien-Coach Michael Wimmer, der ebenfalls als Kandidat gehandelt wurde.

Verhandlungen mit FC Zürich laufen

Wie die „Salzburger Nachrichten“ berichten, haben sich der SCR Altach und Fabio Ingolitsch bereits grundsätzlich geeinigt. Allerdings laufen noch Verhandlungen mit dem aktuellem Verein, dem FC Zürich, wo der 32-jährige Pongauer die U21-Mannschaft betreut.

Die Schweizer fordern eine Ablöse für den ehemalichen Coach des FC Liefering. Fabio Ingolitsch, der derzeit in Vorarlberg wohnt und bisher für seine Tätigkeit nach Zürich pendelt, könnte im Fall eines Wechsels auch in seiner bisherigen Umgebung bleiben.

Bruder-Duo beim SCRA und Einstand gegen Ex-Verein?

Ein Wechsel nach Altach hätte eine pikante Note: Die erste Bundesligapartie nach der Länderspielpause findet für die Rheindörfler ausgerechnet beim FC Red Bull Salzburg statt (Samstag, 19. Oktober, 17 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER). Im Nachwuchs der Roten Bullen begann die Trainerkarriere von Fabio Ingolitsch, wo er über die Red Bull Akademie den Sprung zum Cheftrainer vom Salzburger Kooperationspartner FC Liefering schaffte. Dort endete im Juni 2023 jedoch nach nur einer Saison sein Engagement.

Interessant auch: Sandro Ingolitsch, der jüngere Bruder von Fabio, steht seit 2023 im Kader des SCR Altach.

