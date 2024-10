Die Entscheidung steht! Der ADMIRAL Bundesliga-Elfte SCR Altach gibt am heutigen Mittwoch bekannt, was sich gestern bereits angebahnt hatte: Fabio Ingolitsch fungiert ab sofort Cheftrainer bei den Vorarlbergern. Der 32-Jährige war zuletzt Trainer der U21 des FC Zürich und leitet heute Nachmittag erstmals das Training im Schnabelholz.

Neo-Cheftrainer Fabio Ingolitsch mit Sportdirektor Roland Kirchler (v.l.)

Zuerst im "Bullenstall", dann in der Schweiz, nun im Ländle

Fabio Ingolitsch begann seine Trainerkarriere als Co-Trainer beim FC Liefering. Dort assistierte er unter anderem Bo Svensson und Gerhard Struber, die mittlerweile beide in den zwei höchsten Spielklassen Deutschlands agieren. Von Liefering aus ging es für ihn in die Nachwuchsakademie vom FC Red Bull Salzburg, wo er in zwei Jahren zwei Mal den Meistertitel feiern durften. Es folgte ein weiteres Jahr beim FC Liefering.



Nach einer einjährigen Pause trat er im Juli dieses Jahres das Traineramt bei der U21 des FC Zürich an. Den dort bis 2026 datierten Vertrag kann er nun vorzeitig verlassen, um sein Amt beim SCR Altach aufzunehmen.



Der Inhaber der UEFA-Pro-Lizenz wird bereits heute um 15:30 Uhr erstmalig das Training bei den Rheindörflern leiten. Bereits zwei Stunden vorher, um 13:30 Uhr, stellt sich Ingolitsch im Rahmen einer Pressekonferenz offiziell vor.

"...Erfahrung und seine fundierte Ausbildung machen ihn zu einer idealen Besetzung"

Roland Kirchler, Sportdirektor: „Wir freuen uns, Fabio Ingolitsch als neuen Trainer begrüßen zu dürfen. Wir sind überzeugt, dass er mit seiner Herangehensweise frischen Wind ins Team bringt und gemeinsam mit den Spielern Erfolge erzielen wird. Die Erfahrung, die er bereits mitbringt und seine fundierte Ausbildung machen ihn zu einer idealen Besetzung, um unsere sportlichen Ziele voranzutreiben.“

"...Verein verfügt über ein enormes Potenzial"

Fabio Ingolitsch, Trainer: „Ich bin sehr stolz und freue mich auf die spannende Herausforderung beim SCR Altach. Der Verein verfügt über ein enormes Potenzial, das wir gemeinsam ausschöpfen wollen. Meine Aufgabe wird es sein, das Team weiterzuentwickeln, eine klare Spielphilosophie zu etablieren und die Spieler individuell zu fördern. Ich glaube fest daran, dass wir zusammen erfolgreich sein können, und ich freue mich darauf, diese Reise mit den Fans, dem Team und dem gesamten Verein anzutreten.“



Christoph Längle, Geschäftsführer: „Mit Fabio Ingolitsch haben wir einen jungen, ambitionierten Trainer gewonnen. Wir sind überzeugt, dass er zu unserer Strategie passt und wir werden alles dafür tun, ihn bestmöglich zu unterstützen. Unser Dank gilt der Sportlichen Leitung für den intensiven Auswahlprozess und dem FC Zürich, die sehr dazu beigetragen haben, eine für alle Beteiligten gute Lösung zu finden.“

