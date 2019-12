Vor Messi und Lewandowski: Salzburg-Star Haaland mit Hammer-Statistiken!

Details Montag, 16. Dezember 2019 19:36

Erling Braut Haaland begeisterte in dieser Herbstsaison ganz Fußball-Europa. Der 19-jährige Norweger, der sich mit 28 Toren und sieben Vorlagen in 22 Pflichtspielen ins Visier zahlreicher Topklubs schießen konnte, scheint nun in zwei Wertungen, die vom Fußball-Magazin Kicker erhoben wurde, an erster Stelle auf. Zum einen erzielte der Blondschopf im Jahr 2019 in der österreichischen Liga alle 62 Minuten einen Treffer. Das schaffte außer ihm sonst kein Stürmer in der jeweiligen nationalen Meisterschaft. Der sechsfache Weltfußballer Lionel Messi, der in dieser Wertung auf Rang zwei aufscheint, brauchte im Schnitt 69 Minuten pro Treffer in der Primera Division.

Foto: GEPA/Red Bull Media

Haaland hängt auch Bayern-Star Lewandowski ab

Und auch eine zweite Rangliste führt der begehrte Top-Torjäger an. Im Schnitt benötigte Erling Haaland nur 47 Minuten für einen Treffer im Europacup. Damit liegt der Norweger klar vor Bayern-Star Robert Lewandowski, der 62 Minuten pro Europacup-Tor benötigte. Der Kicker führte in diesen Statistiken die 25 bekanntesten Stürmer an, die bei europäischen Vereinen unter Vertrag stehen. Diese spielen mit Ausnahme von Haaland alle in Spanien, Deutschland, England, Frankreich oder Italien.

