Martin Bruckner: "Wollen Rapid wieder zur Heimmacht machen"

Seit nunmehr drei Wochen ist Martin Bruckner der neue Präsident des SK Rapid Wien. Der 55-Jährige setzte sich am 25. November im Rahmen der Ordentlichen Hauptversammlung im Allianz-Stadion denkbar knapp gegen seinen Mitbewerber Roland Schmid durch. Und bis dato lässt sich festhalten: Martin Bruckner hat in seiner - zugegebenermaßen jungen Ära als Rapid-Boss - noch keine Niederlage hinnehmen müssen (zwei Siege, ein Remis). „Sportlich war es perfekt, wir sind in den Lauf gekommen. Schade, dass jetzt die Winterpause kommt“, betont Bruckner gegenüber Sky.

Foto: SK Rapid/ChaLuk

"Kluft im Verein ist nicht so groß"

Den größer gewordenen Rummel rund um seine Person scheint der neue Mann an der Spitze des SK Rapid zu genießen: „Man hat medial mehr Aufmerksamkeit, wird auf der Straße angesprochen, Selfies, das macht Spaß, das ist gut so, das ist Rapid“, so Bruckner, der klarstellte, dass er die „herbei geschriebene Kluft im Verein“ als nicht so groß empfinde. „Es ist ein bisschen dem Wahlkampf geschuldet und ein bisschen aufgebauscht worden. Wir haben im Präsidium schon die erste Sitzung gehabt und sehr viele Themen vorbesprochen. Ab Jänner geht es wirklich Vollgas los, ab der zweiten Jänner-Woche starten wir durch“, gewährte der neue Rapid-Präsident einen kleinen Ausblick.

Bruckner möchte Rapid wieder zur Heimmacht machen

Die magere Heimbilanz der Hütteldorfer (nur zwei Siege in neun Heimspielen) ist Martin Bruckner ein Dorn im Auge: „Wir wollen Rapid im Allianz Stadion wieder zur Heimmacht machen“, lautet die Devise. „Wir wollen mit unserer Struktur des Ausbildungsvereins noch weiter erfolgreich sein und wenn es möglich ist Titel gewinnen. Wir wollen kämpfen und gemeinsam siegen, das ist unser Statement und auf dem bleiben wir drauf.“

Rapid visiert Top-Drei-Platz an

Des Weiteren gab der Neo-Rapid-Präsident das Ziel für die Frühjahrssaison aus. „Platz drei ist gut. Zwei, eins wäre noch besser, keine Frage. Aber natürlich, wir müssen jetzt einmal gut aus den Startlöchern kommen. Der Blick geht nach vorne, nicht nach hinten“, betont Bruckner, der sich seinen Verein freilich zurück in den Europacup wünscht: „Für das Budget ist es sehr gut, es ist ganz wichtig für die Mannschaft und für die Fans, für uns alle ein Ziel. Diese internationalen Spiele sind die, für die man im Training die extra Meter macht. Es fehlt uns allen miteinander, den Spielern, den Fans und auch dem Budget.“

