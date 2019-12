Red Bull Salzburg: Freund bestätigt Interesse an norwegischem Top-Talent!

Details Dienstag, 17. Dezember 2019 10:00

Mit Erling Braut Haaland steht ein norwegisches Top-Talent vor dem Absprung von Red Bull Salzburg. Österreichs Serienmeister dürfte allerdings schon einen weiteren vielversprechenden Spieler aus dem hohen Norden ins Visier genommen haben. Demnach sollen die Bullen an Kristian Thorstvedt von Viking Stavanger interessiert sein. Der 20-jährige Norweger erzielte im Kalenderjahr 2019 13 Tore in 32 Pflichtspielen. Auch im norwegischen U21-Nationalteam erwies sich der 1,89 Meter große Thorstvedt als treffsicher (vier Tore in sechs Partien).

Foto: GEPA/Red Bull Media

Salzburg-Sportchef bestätigt Interesse

Christoph Freund bestätigte gegenüber TV2 das Interesse am zentralen Mittelfeldspieler: „Wir kennen den Spieler, aber wir haben keinen Druck, im Winter aktiv zu werden. Wir werden sehen, ob wir im Jänner zuschlagen”, so der Sportchef der Bullen.

