Haaland zu Manchester United? Dieses Foto sorgt für Gesprächsstoff im Netz!

Am vergangenen Freitag war Ole Gunnar Solskjaer, der Trainer von Manchester United, nach Salzburg geflogen, um mit Top-Goalgetter Erling Braut Haaland ein Gespräch zu führen ("Star-Coach besuchte Shootingstar Haaland in Salzburg!"). Wenige Tage später meinte der norwegische Trainer-Star, dass sich der begehrte „Wunder-Stürmer“ bereits entschieden hätte, wo er in Zukunft seine Fußballschuhe schnüren werde.

Instagram-Foto sorgt für Aufregung im Netz

Ob dies beim englischen Rekordmeister ManUnited der Fall sein wird, steht noch nicht fest. Die Gerüchteküche brodelt jedenfalls, da Haaland auch mit den beiden deutschen Bundesligisten Borussia Dortmund und RB Leipzig Gespräche geführt hat.

Ein in der Instagram-Story von Erling Haaland veröffentlichtes Foto sorgt nun aber für Gesprächsstoff im Netz. Das Bild zeigt den norwegischen Blondschopf, wie er auf einem Trikot von Manchester United unterschreibt.

