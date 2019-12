"Ligaportal Inside": "Mad Dog" Emanuel Pogatetz im Wordrap!

Details Mittwoch, 18. Dezember 2019 11:01

Es ist wieder Zeit für unsere Rubrik „Ligaportal Inside“, in der wir euch heute einen ganz besonderen österreichischen Fußballer vorstellen möchten. In seiner Karriere absolvierte er 526 Pflichtspiele, verbuchte etwas mehr als 43.100 Einsatzminuten und bestritt 61 Spiele für die österreichische Fußball-Nationalmannschaft. Außerdem erzielte er als erster österreichischer Spieler ein Tor in der englischen Premier League: Die Rede ist freilich von „Mad Dog“ Emanuel Pogatetz.

Emanuel Pogatetz nach seinem letzten Spiel für den LASK. Foto: Harald Dostal/fodo.media

„Der Abschied gegen Sporting Lissabon war noch einmal ein Highlight für mich"

Der 36-Jährige wurde am vergangenen Donnerstag im Rahmen des Europa-League-Heimspiels des LASK gegen Sporting Lissabon gebührend verabschiedet, schließt sich der gebürtige Grazer doch in diesem Winter Zweitligist OÖ Juniors an. Dort wird der 1,91 Meter große Abwehrspieler als Spieler sowie als Individualtrainer im Einsatz sein. „Der Abschied gegen Sporting Lissabon war noch einmal ein Highlight für mich. Ich möchte mich auch beim Trainer ganz herzlich bedanken, dass er es mir ermöglicht hat, einen solchen Abschied zu feiern. Das wird mir immer in Erinnerung bleiben. Meine gesamte Zeit beim LASK war wirklich außergewöhnlich schön“, so Emanuel Pogatetz, der sich nach zweieinhalb Jahren und 58 Partien für die Athletiker vom LASK verabschiedet.

Seine erfolgreichste Zeit durchlebte der „Mad Dod“, der seine fußballerische Karriere in der Jugend des SK Sturm Graz gestartet hatte, beim FC Middlesbrough, für den er von 2005 bis 2010 insgesamt 156 Spiele absolvierte. Neben Middlesbrough und LASK war der gebürtige Grazer außerdem für den FC Kärnten, Bayer Leverkusen, FC Aarau, GAK, Spartak Moskau, Hannover, Wolfsburg, West Ham, Nürnberg, Columbus Crew und Union Berlin aktiv. Ligaportal traf den 36-Jährigen einen Tag nach dem Europa-League-Duell gegen Sporting Lissabon zum Wordrap.

Pogatetz bekam am vergangenen Donnerstag für jede Ballberührung Szenenapplaus. Foto: Harald Dostal/fodo.media

Der Wordrap mit "Mad Dog" Emanuel Pogatetz

Jürgen Werner...

Mentor.

Mit diesem ehemaligen Mitspieler bin ich bis heute befreundet…

Jonathan Woodgate.

Für diesen Klub hätte ich gerne nochmal gespielt…

Middlesbrough.

Premier League oder Deutsche Bundesliga?

Premier League.

Einen Tag tauschen mit…

Jürgen Klopp.

Sturm Graz oder GAK?

Das kann ich nicht beantworten (schmunzelt).

Diesen (ehemaligen) österreichischen Sportler bewundere ich…

Hermann Maier.

Mein Kindheitstraum war es…

Fußballprofi zu werden.

Social Media finde ich…

Nicht gut.

Das braucht der österreichische Fußball…

Professionalität.

Diesen Verein möchte ich in Zukunft trainieren…

LASK.

Dem LASK traue ich im Frühjahr 2020 zu…

Alles.

Dem österreichischen Nationalteam traue ich im Sommer bei der EM 2020 zu…

Das wir über die Gruppenphase hinauskommen.

Mein fußballerisches Vorbild war/ist….

Tony Adams.

Der schwierigste Gegenspieler in deiner Karriere war?

Dimitar Berbatov.

Der schönste Moment in deiner Karriere war?

Am Donnerstag vor einer Woche gegen Sporting Lissabon, wo ich von den Fans verabschiedet wurde.

Der beste Trainer in deiner fußballerischen Laufbahn war?

Das ist sehr schwer zu beantworten. Aber ich sage jetzt Walter „Schoko“ Schachner, weil er mich sehr gefördert hat, ich sehr viel von ihm lernen konnte und er für die damalige Zeit schon sehr weit war mit der Viererkette.

Lieblingsmusik in der Kabine?

Austro Pop.

Der beste Fußballer, mit dem ich je zusammengespielt habe?

Gaizka Mendieta.

Der LASK ist für mich...

Emotion.

Wenn ich kein Fußballprofi geworden wäre dann…

Das kann ich nicht beantworten, weil ich mir darüber noch nie Gedanken gemacht habe (lacht).

Eisern Union und die Alte Försterei bedeutet für mich?

Familie, Leidenschaft, Emotion.

