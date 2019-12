Mega-Transfer offiziell: Takumi Minamino wechselt von Salzburg zu Liverpool!

Details Donnerstag, 19. Dezember 2019 09:16

Der Hammer-Transfer ist fix: Takumi Minamino verlässt den FC Red Bull Salzburg und wechselt zum FC Liverpool. Der 24-jährige Japaner unterschreibt beim Tabellenführer der Premier League und Titelverteidiger der UEFA Champions League einen langfristigen Vertrag bis Sommer 2024. Takumi Minamino bestritt in seiner fünfjährigen Salzburg-Ära 199 Spiele, in denen er 64 Tore und 44 Assists beisteuerte. Er ist nach Sadio Mane (via Southampton) und Naby Keita (via RB Leipzig) bereits der dritte Salzburg-Spieler, der beim FC Liverpool unter Vertrag steht.

Zuletzt noch Gegner, ab sofort Mitspieler: Takumi Minamino und Georginio Wijnaldum. GEPA/Red Bull Media

Stimmen zum Top-Transfer

Sportdirektor Christoph Freund meint zu diesem Transfer: „Wenn ein Spieler vom FC Red Bull Salzburg zur aktuell wohl besten Club-Mannschaft der Welt wechselt, zeigt dies, dass wir uns mittlerweile auch international einen sehr guten Namen gemacht haben. Darüber sind wir als Verein auch durchaus stolz. Mit Takumi geht ein überragender Mensch und toller Spieler, mit dem wir in den letzten fünf Jahren gemeinsam eine extrem erfolgreiche Zeit mit vielen Highlights hatten. Wir wünschen ihm beim FC Liverpool alles Gute und weiterhin viel Erfolg!“

Takumi Minamino selbst erklärt: „Ich bin mit dem FC Red Bull Salzburg fünf Mal Meister geworden und habe vier Mal den Cup gewonnen. Und jeder einzelne Titel war für mich besonders, das werde ich nie in meinem Leben vergessen. Deshalb möchte ich mich auch für die Unterstützung bedanken, Salzburg bleibt für immer in meinem Herzen. Aber ich habe mich hier nicht nur als Spieler weiterentwickelt, sondern auch als Mensch. Ich habe sehr viel gelernt, von den Kollegen, von den Trainern und den Leuten hier. Ich werde all das sehr vermissen. Jetzt beginnt ein neues Kapitel in meinem Leben. Der FC Liverpool ist ein absoluter Topklub, und es ist eine große Ehre für mich, dorthin zu gehen. Dort werde ich wieder alles geben, so wie ich es auch beim FC Red Bull Salzburg gemacht habe.“

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten