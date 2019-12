TSV Hartberg: Jürgen Heil verlängert Vertrag bis Sommer 2022!

Details Freitag, 20. Dezember 2019 19:57

Der TSV Hartberg hat den Vertrag mit Jürgen Heil vorzeitig bis Sommer 2022 verlängert. Heil absolvierte bislang 115 Spiele für den TSV und kam in den letzten 18 Monaten auf 21 Einsätze in der Bundesliga. „Jeder weiß, wie gerne ich in Hartberg bin und wie wohl ich mich hier fühle! Ich bin einfach froh, was ich mit diesem Verein schon erreicht habe, aber ich habe noch große Ziele und werde jeden Tag hart an mir arbeiten um diese Ziele zu erreichen“, sagt Jürgen Heil.

Foto: GEPA/Red Bull Media

TSV-Obmann Erich Korherr meint: „Wir freuen uns, Jürgen Heil langfristig an den Verein binden zu können. Jürgen ist einerseits ein Spieler aus der Region und andererseits gibt er immer 100% und steht mit voller Leidenschaft und Einsatz am Platz. Tugenden die zum Verein passen und die wir in unserer Mannschaft brauchen!“

