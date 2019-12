Farkas über seinen Zusammenbruch: "Das war ein Schlaganfall - und kein kleiner!"

Details Sonntag, 22. Dezember 2019 08:31

Es sind schockierende und ergreifende Schilderungen, die Patrick Farkas in einem Interview mit der Kronen Zeitung über seinen Zusammenbruch am 21. Oktober 2019 während einer Krafteinheit an die Öffentlichkeit bringt. „Es war um 9.40 Uhr, als sich bei einem Krafteinsatz ein Gerinnsel gelöst hat und ins Hirn geschossen ist. Das hat meine komplette rechte Seite plötzlich lahmgelegt. Ich lag gefangen im eigenen Körper im Trainingszentrum in Taxham“, schildert der gebürtige Burgenländer den Schockmoment. Der 27-Jährige konnte weder schreien, noch sich bewegen, ehe er nach zehn Minuten von einem Integrationsmanager von Red Bull Salzburg gefunden wurde.

Foto: GEPA/Red Bull Media

"Habe kurz gedacht, dass das mein Ende ist“

In diesen zehn Minuten, die für ihn extrem schlimm gewesen seien, sei er ruhig geblieben. „Erst hab’ ich den rechten Fuß und die rechte Hand nicht bewegen können. Dann hat mein Gesicht leicht zu hängen begonnen. Ich wollte mich bewegen, konnte aber nicht. Ich habe überlegt, was gerade passiert, habe kurz gedacht, dass das mein Ende ist“, beschreibt der Abwehrspieler die dramatischen Ereignisse. Im Spital sei er an eine Flasche angehängt worden, ehe er im Anschluss wieder seine Zehen bewegen konnte sowie erste Worte gelallt habe. „Ich konnte dann aber rasch wieder erste Sätze sprechen“, so Farkas.

Patrick Farkas erlitt Schlaganfall

Die Diagnose, die der Burgenländer im Spital erhalten hat, ist heftig: „Mir wurde gesagt, dass es ein Schlaganfall war - und kein kleiner! Da wusste ich aber noch nicht, dass ich ein Loch im Herzen habe“, beschreibt der 27-Jährige.

Dieses Loch habe auf seine weitere Karriere jedoch keinen allzu großen Einfluss: „Ich war in Heidelberg bei einem Spezialisten. Der meinte, dass ich kein Vorhofflimmern, keine Einkerbung im Herzen hab’. Daher ist eine OP jetzt nicht nötig, lasse ich diese erst nach der Karriere machen. Bei einer Einkerbung im Herzen liegt das Risiko bei 20 Prozent. Da ich keine habe, ist dieses verschwindend gering. Bei zwei 72-Stunden-EKGs hat alles passt. Ich habe überhaupt keine Einschränkungen. Außerdem birgt eine Operation auch immer Risiken“, beruhigt Farkas, der nun Blutverdünner einnimmt.

Nun geht der Blick von Patrick Farkas nur noch nach vorne: „Ab Jänner will ich von dieser Geschichte nichts mehr hören, will stattdessen wieder angreifen und mit der Mannschaft Titel feiern.“

