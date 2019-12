SKN St. Pölten nimmt zu Reduktionen im Sponsoringbereich Stellung: "Damit müssen wir leben und umgehen"

Details Sonntag, 22. Dezember 2019 11:14

Der SKN St. Pölten nimmt am Sonntagvormittag in einer Aussendung Stellung zur Reduktion der Engagements der langjährigen Partner Niederösterreichische Versicherung und Hypo Niederösterreich sowie zu den Änderungen der Richtlinien in der Spitzensportförderung der NÖ Landesregierung. General Manager Andreas Blumauer stellt zunächst klar, dass man diese Reduktionen im Sponsoringbereich nicht als Paukenschlag bezeichnen dürfe.

SKN-Manager Blumauer: "Das sind Fakten, die sehr schade sind"

„Gespräche laufen mit beiden Partnern schon seit geraumer Zeit, und sowohl die NV als auch die HYPO werden trotz einer Reduktion der Sponsorenfamilie des spusu SKN St. Pölten treu bleiben - als sehr wesentliche Partner. Die Reduktion der Spitzensportförderung ist eine politische Entscheidung im Land Niederösterreich, die für uns auch nicht ganz neu ist und nicht ausschließlich auf den spusu SKN St.Pölten reduziert werden kann. Das sind Fakten, die sehr schade sind, mit denen wir aber leben und umgehen müssen, wie auch Präsident Helmut Schwarzl im betreffenden Interview deutlich gemacht hat“, so Blumauer.

SKN St. Pölten in den letzten Jahren budgetär gewachsen

In den letzten vier Jahren sei der SKN aus budgetärer Sicht gewachsen „und dass trotz dem Abgang mancher Sponsoren. Dafür konnten wir wiederum andere Partner für den Verein gewinnen - Beispiel ist das Mobilfunkunternehmen spusu als Haupt- und Presentingsponsor“, stellt der General Manager der St. Pöltner klar.

„Wir bieten mit der hervorragenden Infrastruktur und als Teil der Fußball-Bundesliga viele Möglichkeiten einer fruchtbringenden Partnerschaft. Jede Reduktion von Sponsor-Geldern ist bedauerlich, aber der spusu SKN wird dennoch weiter seinen Weg gehen; und diese Veränderungen werden unser gutes Verhältnis zu unseren langjährigen Partnern, und insbesondere auch zum Land Niederösterreich nicht beeinträchtigen. Landeshauptmann a.D. Erwin Pröll war und ist ein großer Fußballfan und sein Herzensprojekt war es, den Spitzenfußball in die Landeshauptstadt zu bringen. Wir spüren aber auch das Interesse und die Begeisterung der aktuellen Landesregierung, dass dieser auch hierbleiben soll“, so Blumauer weiter.

Junge Talente verkaufen, um negatives Eigenkapital abzubauen

Die Strategie des SKN St. Pölten sei es, keine großen Gewinne zu machen, sondern das Budget - soweit es geht - wieder in die Mannschaft und in Stabilität zu investieren, fährt Blumauer fort. „Diese Entwicklung soll insbesondere auch für junge Spieler gelten - und da sprechen die offiziellen Statistiken (Der spusu SKN St.Pölten führt nach der aktuellen Meisterschaft die Tabelle der Einsatzminuten österreichischer Talente unter 22 Jahren an; Anm. d. Red) klar dafür, dass wir da auf dem richtigen Weg sind. Wir haben dafür auch einen Trainer engagiert, dem die Entwicklung junger Talente besonders am Herzen liegt und der unseren Weg 100%ig mitgeht.“ Das negative Eigenkapital, welches hauptsächlich aus der Vergangenheit stammt, wolle man innerhalb der nächsten drei Jahre mit dem Verkauf junger Talente abbauen.

