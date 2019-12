Husein Balic wechselt von St. Pölten zum LASK!

Details Montag, 23. Dezember 2019 12:44

Der LASK gibt am Montag den ersten Winterneuzugang bekannt. Husein Balic wechselt vom SKN St. Pölten zum Vizemeister, bei dem er einen Vertrag bis 2024 unterzeichnet. „Wir freuen uns riesig, dass wir mit Husein Balic einen U21-Nationalteamspieler verpflichten konnten, der genau zu unserer Spielphilosophie passt und jene Mentalität mitbringt, für die der LASK steht“, freut sich Vizepräsident Jürgen Werner. Balic absolvierte für den SKN 62 Spiele in Österreichs höchster Spielklasse (12 Treffer, 7 Assists). Balics Vertrag in St. Pölten wäre im Sommer 2020 ausgelaufen.

Husein Balic und Jürgen Werner. Foto: LASK

