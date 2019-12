SV Mattersburg: Dach von Gästesektor in sich zusammengestürzt!

Details Donnerstag, 26. Dezember 2019 20:12

Mitten in der besinnlichsten Zeit des Jahres sorgt in den sozialen Medien ein in Mattersburg geschossenes Foto für Aufregung. Auf diesem ist eine völlig beschädigte Hintertortribüne (Gästesektor) zu sehen. Das Dach der Gästetribüne im Pappelstadion wurde offenbar vom Sturm heruntergerissen und stürzte auf jenen Bereich hinab, wo bei Heimspielen des SV Mattersburg die Auswärtsfans deren Mannschaft unterstützen.

Foto: GEPA/Red Bull Media

Dachkonstruktion erst seit diesem Sommer im Einsatz

Jene überdachte Hintertortribüne war erst seit Sommer dieses Jahres in Verwendung, da die Lizenzkriterien der Bundesliga seit der Saison 2019/20 vorsehen, dass die Gästefans ein Dach über den Kopf haben müssen. Zuvor hatten die Auswärtsfans in Mattersburg auf einer mobilen Stahltribüne ihre Plätze eingenommen.

Man darf gespannt sein, welche Reaktion es in den nächsten Tagen seitens des SV Mattersburg und der Bundesliga geben wird und möchte sich jedenfalls nicht ausmalen, was passiert wäre, wenn das Dach während eines Bundesliga-Spieles in sich zusammengebrochen wäre.

