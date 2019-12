Leihe nach Russland? Rapid-Stürmer Aliou Badji steht wohl vor Abgang!

Details Freitag, 27. Dezember 2019 10:40

Unmittelbar vor Weihnachten hatte Rapid-Stürmer Aliou Badji mit einer Instagram-Panne für Aufsehen gesorgt (Heftiger Fauxpas: Rapid-Kicker zeigt sich in Red-Bull-Salzburg-Dress!). Nun soll der 22-Jährige, der in seiner bisherigen Zeit in Hütteldorf nicht so richtig in Fahrt gekommen ist, abgegeben werden. Wie das Portal wiwsport.com berichtet, soll der Senegalese in diesem Winter leihweise nach Russland wechseln.

Aliou Badji (hier im Zweikampf mit Wiesinger) soll vor einer Leihe nach Russland stehen. Foto: Josef Parak

Leihe mit Kaufoption?

Dem Bericht zufolge befinde sich Rapid mit einem russischen Erstligisten in weit fortgeschrittenen Verhandlungen. Außerdem dürfte Badjis potentieller neuer Arbeitgeber eine Kaufoption auf den bulligen Stürmer besitzen.

Neun Tore in 34 Pflichtspielen

Der Senegalese war erst im Februar dieses Jahres nach Wien-Hütteldorf gewechselt. Seither absolvierte Badji 34 Pflichtspiele, in denen er neun Tore sowie drei Assists beisteuerte. In der laufenden Saison hält der 1,89 Meter große Angreifer bei 16 Spielen in der Tipico Bundesliga. Dabei gelangen ihm nur drei Treffer.

