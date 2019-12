So bereitet sich Rapid Wien auf das Bundesliga-Frühjahr vor!

Details Sonntag, 29. Dezember 2019 12:00

Mit einem klaren 3:0-Auswärtssieg gegen die Admira verabschiedete sich der SK Rapid Wien in die Winterpause. Damit schoben sich die Grün-Weißen mit einem Last-Minute-Überholmanöver am Wolfsberger AC vorbei auf Platz drei. Während die Rapid-Kicker in Dubai, Spanien und Co. ihren wohlverdienten Urlaub genießen, blicken wir bereits in die nahe Zukunft und präsentieren die Vorbereitungstermine des Rekordmeisters.

Foto: GEPA/Wien Energie

Rapid-Kicker schwitzen an der türkischen Riviera

Am 7. Jänner 2020 um 14:30 Uhr bittet Rapid-Trainer Didi Kühbauer seine Kicker zum ersten Training im neuen Jahr, ehe einen Tag später (am 121. Geburtstag des SK Rapid) die obligatorischen Leistungstests auf der Schmelz stattfinden. Das erste Testspiel der Wintervorbereitung bestreiten die Hütteldorfer am Samstag, den 18. Jänner 2020, gegen den SC Wiener Neustadt. Ankick im neuen Stadion in Wiener Neustadt ist um 14 Uhr. Eine Woche später (25. Jänner) ist ein weiteres Testspiel geplant. Gegner, Anstoßzeit und Ort (voraussichtlich Trainingszentrum Ernst-Happel-Stadion) werden noch bekannt gegeben.

Am 27. Jänner heben die Grün-Weißen in Richtung Trainingslager nach Belek (Türkei) ab. Dort werden die Hütteldorfer am 29. Jänner gleich zwei Testspiele bestreiten (gegen Odense BK und FK Vojvodina). Am 1. Februar ist eine weitere Testpartie in der Türkei geplant (Gegner offen). Zum Abschluss des Trainingslagers treffen die Wiener am 4. Februar auf den slowenischen Klub NK Maribor.

Einen Tag später geht es zurück nach Wien, wo am 8. Februar um 14 Uhr das letzte Testspiel der Vorbereitung auf dem Programm steht. Gegner im Trainingszentrum Ernst-Happel-Stadion ist der slowakische Klub FK Senica. Das erste Pflichtspiel im neuen Jahr folgt dann am Sonntag, den 16. Februar 2020 um 17:00 Uhr, gegen WSG Swarovski Tirol.

