"Ligaportal Inside": Altach-Tormann Martin Kobras im Wordrap [Video]

Es ist wieder Zeit für unsere Rubrik „Ligaportal Inside“: Heute mit Martin Kobras vom SCR Altach. Den gebürtigen Bregenzer kann man mit Fug und Recht als Urgestein des SCR Altach bezeichnen, steht Kobras doch bereits seit Sommer 2009 durchgehend beim SCRA unter Vertrag. In diesen zehneinhalb Jahren bestritt der nunmehr 33-Jährige 316 Pflichtspiele für die Altacher (112 Mal ohne Gegentor). In der laufenden Saison stand der Kapitän des SCR Altach 19 Mal im Tor.

Kurze Vorschau

Martin Kobras startete seine fußballerische Karriere in der Jugend des FC Lingenau (aktuell 1. Landesklasse in Vorarlberg), ehe er in die Jugend des FC Egg (Vorarlbergliga) wechselte. Nach fünf Jahren in der Akademie Vorarlberg unterschrieb Kobras beim FC Hard, den er im Jahr 2007 in Richtung Sturm Graz verließ. Für die Kampfmannschaft der Blackys bestritt Kobras sechs Pflichtspiele, ehe er im Sommer 2009 zum SCR Altach wechselte, dem er bis dato die Treue hält.

Der Wordrap mit Martin Kobras



