Transfer-Hammer: Erling Braut Haaland wechselt zu Borussia Dortmund!

Details Sonntag, 29. Dezember 2019 16:00

Nun herrscht endlich Gewissheit: Erling Braut Haaland verlässt den FC Red Bull Salzburg und wechselt zu Borussia Dortmund, wo er einen Vertrag bis Sommer 2024 unterschreibt. Der deutsche Bundesligist zieht die Ausstiegsklausel, welche in Haalands Vertrag in Salzburg verankert war. In seinen 27 Spielen für die Roten Bullen gelangen Haaland insgesamt außergewöhnliche 29 Tore, allein acht davon in der UEFA Champions League. Am 3. Jänner wird der 19-jährige Norweger zur Mannschaft stoßen und tags darauf mit ihr ins Trainingslager nach Marbella reisen.

Foto: Youtube

Stimmen zum Hammer-Transfer

Sportdirektor Christoph Freund meint dazu: „Es ist unglaublich, wie sich Erling bei uns entwickelt und welche herausragenden Leistungen er gemeinsam mit unserer Mannschaft erbracht hat. Wir sind stolz, dass wir einen weiteren jungen Spieler auf dieses Leistungslevel bringen konnten. Ohne Ausstiegsklausel wäre seine Verpflichtung im Sommer 2018 für den FC Red Bull Salzburg niemals möglich gewesen. Wir wünschen Erling viel Glück auf seinem weiteren Weg, der ihn – davon bin ich überzeugt – noch sehr weit führen wird.“

Erling Haaland erklärt: „Mein Wechsel zum FC Red Bull Salzburg war die bisher beste Entscheidung meines Lebens. Im letzten Jahr ist so unglaublich viel passiert, es ist kaum zu glauben. Dabei hatte ich die Möglichkeit, in einem perfekten Umfeld und in kurzer Zeit so viel zu lernen. Dafür bin ich allen Menschen im Klub außerordentlich dankbar. Ich bin stolz, ein Teil dieser Mannschaft gewesen zu sein, und wünsche allen, dass die Saison in Salzburg so erfolgreich fortgesetzt werden kann. Für mich geht die Reise jetzt bei Borussia Dortmund weiter, ich werde jedoch immer mit Freude nach Salzburg zurückblicken."

"Ich hatte intensive Gespräche mit der Klubführung und der sportlichen Leitung, insbesondere mit Hans-Joachim Watzke, Michael Zorc und Trainer Lucien Favre. Da war von Anfang an das Gefühl, dass ich unbedingt zu diesem Klub wechseln, diesen Weg gehen und in dieser unglaublichen Dortmunder Atmosphäre vor mehr als 80.000 Zuschauern Fußball spielen will. Ich brenne schon darauf“, wird der 19-jährige Norweger auf der Homepage von Borussia Dortmund zitiert.

🤔 Wer schreibt denn hier schon seine Wünsche für 2020 auf? pic.twitter.com/6rhGmVlMhs — Borussia Dortmund (@BVB) December 29, 2019

