So feiert das Netz den Mega-Transfer von Haaland zu Dortmund!

Seit Sonntagnachmittag ist es fix: Erling Braut Haaland wechselt nach einer famosen Herbstsaison mit Red Bull Salzburg (28 Tore in 22 Pflichtspielen) zu Borussia Dortmund, wo er einen Vertrag bis Sommer 2024 unterzeichnet. Zuletzt war noch darüber spekuliert worden, dass der begehrte 19-Jährige zu Juventus Turin wechseln könnte. Dass sich das Top-Talent nun doch zu einem Transfer nach Dortmund entschieden hat, brachte die Fans des BVB zum Jubeln. Vor allem die Dortmunder Verantwortlichen Hans-Joachim Watzke und Michael Zorc wurden im Netz gefeiert. Wir haben für euch die besten Tweets zum Hammer-Transfer herausgesucht.

