Austria Wien leiht Spieler von Borussia Mönchengladbach aus!

Details Freitag, 03. Januar 2020 11:37

Der FK Austria Wien gibt am Freitag den ersten Winterneuzugang bekannt: Die Veilchen leihen Andreas Poulsen vom deutschen Bundesligisten Borussia Mönchengladbach aus. Das Leihgeschäft gilt vorerst bis zum Sommer. "Andreas ist ein sehr hoffnungsvoller Spieler, dessen Transfer in erster Linie aufgrund der sehr guten Kontakte von Sportkoordinator Alexander Bade nach Deutschland zustande gekommen ist. Wir sind sehr froh, dass er sich für uns entschieden hat, er wird mit seinen Qualitäten gut zu uns passen", sagt Austrias Sportvorstand Peter Stöger.

Foto: FK Austria Wien

Poulsen soll "auf hohem Niveau Spielpraxis bekommen"

„Auf seiner Position gibt es in unserem Kader aktuell mit Oscar Wendt und Ramy Bensebaini starke Konkurrenz. Für Andreas ist es jetzt wichtig, auf hohem Niveau Spielpraxis zu bekommen und das versprechen wir uns von dieser Ausleihe an einen der großen Traditionsklubs in Österreich“, wird Gladbachs Sportdirektor Max Eberl auf der Homepage der Fohlenelf zitiert. Für die Borussia aus Gladbach absolvierte Poulsen bis dato ein Pflichtspiel.

