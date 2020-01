Rapid-Youngsters zeigen beim Mercedes Benz Junior Cup in Sindelfingen auf!

Details Samstag, 04. Januar 2020 17:55

Die Youngsters des SK Rapid Wien zeigen einmal mehr beim alljährlichen U19-Hallenturnier in Sindelfingen auf. Die grün-weiße U19-Auswahl beendete die Vorrunde beim Mercedes Benz Junior Cup auf dem ersten Platz. Die Hütteldorfer feierten in Gruppe A zwei Siege (3:1 gegen die Glasgow Rangers und 3:0 gegen RB Leipzig) und holten ein Remis (2:2 gegen Eintracht Frankfurt).

Die Rapid-Youngsters zählen bei der 30. Auflage des Junior Cups in Sindelfinden zu den Turnierfavoriten. Foto: SK Rapid

Rapid holt 0:2-Rückstand gegen ManUnited auf

Im ersten Spiel der Zwischenrunde, in der es um die Qualifikation für die Platzierungs- und Finalspiele geht, gelang den Rapid-Youngsters ein 2:2-Remis gegen die Altersgenossen von Manchester United. Die Wiener holten dabei einen 0:2-Rückstand auf. Morgen gegen 10:37 Uhr bekommen es die Hütteldorfer im letzten Zwischenrundenspiel mit Borussia Mönchengladbach zu tun.

Highlights Rapid-Rangers

Ungefährdeter Sieg für @skrapid gegen @rangersfc. Die Österreicher besiegen die Schotten souverän 3:0. Das war der bislang deutlichste Spielausgang im Turnier. ⚽ @RFC_Youth #MBJC20 pic.twitter.com/XL7soTXtpQ — Mercedes-Benz Junior Cup (@mbfussball) January 4, 2020

Rapid-Shootingstar Yusuf Demir zeigt erneut auf

Rapids Top-Talent Yusuf Demir, der im Dezember des Vorjahres beim 3:0-Sieg der Hütteldorfer gegen die Admira sein Profidebüt für den SCR gefeiert hatte und damit zum jüngsten Rapidler der Klubhistorie avanciert war, zeigte auch diesmal auf. Im vergangenen Jahr wurde der 16-Jährige sogar zum Spieler des Turniers gewählt.

Highlights Rapid-RB Leipzig

Nach 3:0-Sieg im ersten Spiel zeigt sich @skrapid weiter in Torlaune. In der zweiten Partie gewinnen die Wiener 3:1 gegen @DieRotenBullen. ⚽ #MBJC20 pic.twitter.com/7l4xL4ooQe — Mercedes-Benz Junior Cup (@mbfussball) January 4, 2020

"Es ist natürlich schwer am Boden zu bleiben"

"Man freut sich immer wieder, wenn man hier spielen darf. Wir sind sehr jung, sehr hungrig und wollen den Titel nach Hütteldorf holen", tönte Yusuf Demir im Interview mit Sport1. Außerdem sprach Demir über die zahlreichen Gerüchte um seine Person: "Es ist natürlich schwer am Boden zu bleiben, wenn so viele internationale Klubs hinter dir her sind. Ich bin Rapid sehr dankbar und will hier weitermachen", so der 16-Jährige.

Highlights Rapid-Frankfurt

Der Punkt reicht zum Gruppensieg! @skrapid und die @eintracht trennen sich 2:2 unentschieden. Die Wiener gehen damit als erster der Gruppe A in die Zwischenrunde - Glückwunsch! ⚽🙌 @eintracht_lz #MBJC20 pic.twitter.com/tdKpwr3oLI — Mercedes-Benz Junior Cup (@mbfussball) January 4, 2020

