Kehrt Louis Schaub nach Österreich zurück? Das sagt sein Berater!

Details Sonntag, 05. Januar 2020 11:06

Nach der überraschenden Aussortierung von Louis Schaub aus dem Kader des 1. FC Köln wurde in den letzten Tagen wild über eine mögliche Rückkehr des 25-Jährigen spekuliert. Vor allem die Fans des SK Rapid Wien sprachen sich auf Social Media für eine Rückkehr des technisch starken Offensivspielers nach Hütteldorf aus. Ein Engagement in Österreich, wo Schaub knapp elf Jahre für Rekordmeister Rapid gekickt hatte, schließt sein Berater Thomas Böhm jedoch aus.

Foto: GEPA/Wien Energie

Rückkehr nach Österreich kein Thema

„Es gibt mehrere Interessenten. Trotz der Überzeugung, dass Louis auch im Abstiegskampf Köln helfen könnte, suchen wir eine Lösung in dieser Transferperiode“, wird Schaubs Berater Thomas Böhm im Kurier zitiert. Es hätten sich bereits mehrere Vereine aus Deutschland gemeldet, doch es gäbe auch andere interessante Vereine in anderen Ligen, zu denen der 23-Jährige passen könne, so Böhm. In Deutschland sollen der VfB Stuttgart und der HSV Interesse zeigen.

Louis Schaub war im Sommer 2018 für etwa 3,5 Millionen Euro von Rapid zum 1. FC Köln gewechselt. Dort hatte der Offesivmann einen entscheidenden Anteil am Aufstieg in die 1. Bundesliga. Für die Kölner gelangen Schaub in 40 Pflichtspielen sechs Tore und 16 Vorlagen.

