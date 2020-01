Fabian Koch wechselt von Sturm Graz zur WSG Tirol!

Details Montag, 06. Januar 2020 16:48

Die WSG Swarovski Tirol gibt einen Tag vor dem Trainingsstart den ersten Winterneuzugang bekannt. Fabian Koch wechselt vom SK Sturm Graz in seine Heimat Tirol, wo er einen Vertrag beim aktuellen Tabellenletzten der Tipico Bundesliga unterzeichnet. "Fabian ist ein sehr erfahrener Spieler. Er beackert die rechte Seite, passt sehr gut in unser System und kann mit seiner Klasse im Kampf um den Klassenerhalt eine ganz wesentliche Rolle spielen", freut sich WSG-Sportchef Stefan Köck.

Fabian Koch wechselt von Sturm Graz zur WSG Swarovski Tirol. Foto: Richard Purgstaller

Der 30-jährige Defensivspieler wird der Mannschaft bereits beim Trainingsauftakt am Dienstag, den 7. Jänner, vorgestellt. Koch, der 219 Einsätze in der österreichischen Bundesliga sowie vier in der Champions League vorweisen kann, absolvierte seine fußballerische Ausbildung in Tirol, ehe er für Wacker Innsbruck, Austria Wien und zuletzt, seit der Saison 2016/17 in Graz tätig war.

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten