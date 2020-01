Admira Wacker verpflichtet Stürmer-Talent vom FC Liefering!

Details Dienstag, 07. Januar 2020 19:39

Der FC Flyeralarm Admira gibt am Tag des Starts in die Vorbereitung auf das Frühjahr den ersten Winterneuzugang bekannt. Der 19-jährige Stürmer Rene Hellermann, der auch auf beiden Außenbahnen einsetzbar ist, wechselt vom FC Liefering in die Südstadt. „Er ist uns bereits in der Saison 2017/18 – damals in der U18 der Akademie Tirol – sehr positiv aufgefallen. Wir freuen uns, dass wir Rene vom Admira-Weg überzeugen konnten und ich bin mir sicher, dass wir in Zukunft viel Freude mit ihm haben werden,“ schildert Admira-Manager, Amir Shapourzadeh. Hellermann soll zunächst bei den Admira Juniors zum Einsatz kommen.

Foto: GEPA/Red Bull Media

