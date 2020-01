Markus Pink wechselt von Sturm Graz zur Admira!

Details Mittwoch, 08. Januar 2020 08:33

Was sich in den letzten Tagen bereits abgezeichnet hatte, ist nun offiziell: Markus Pink verlässt den SK Sturm Graz und wechselt zum FC Flyeralarm Admira. „Ich freue mich, dass wir mit Markus Pink einen robusten und physisch starken Stürmer verpflichten konnten. Markus bringt eine Menge Bundesligaerfahrung mit und passt auch charakterlich hervorragend zur Admira“, freut sich Admira-Manager Amir Shapourzadeh über die Verpflichtung des 28-jährigen Kärntners, dem in 40 Pflichtspielen für die Grazer sieben Treffer gelangen. Über die genaue Vertragsdauer wurden keine Details bekannt gegeben.

Admira-Manager Shapourzadeh mit Neuzugang Markus Pink. Foto: Flyeralarm Admira

Zur Transferliste Tipico Bundesliga Winter

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten