RB Salzburg befördert Top-Talent Karim Adeyemi in Kampfmannschaft!

Am Sonntag um 10 Uhr startet der FC Red Bull Salzburg mit der ersten Trainingseinheit des neuen Jahres in die Vorbereitung auf das Frühjahr 2020. Mit dabei werden auch fünf neue Gesichter sein: Die Rückkehrer Mergim Berisha und Anderson Niangbo sowie Top-Talent Karim Adeyemi, der ab sofort fix in den Kader der Roten Bullen rückt. Auch die beiden Liefering-Talente Peter Pokorny und Nicolas Seiwald sind in den ersten Wochen inklusive Trainingslager mit dabei.

Karim Adeyemi kickt ab sofort für die Kampfmannschaft des FC Red Bull Salzburg. Foto: GEPA/Red Bull Media

Trainingslager in Katar - Test gegen US-Team entfällt

Das Wintertrainingslager bestreitet der FC Red Bull Salzburg (ab 16. Jänner) wieder in Doha (Katar). Wie schon in den Jahren 2014 und 2015 bereiten sich die Roten Bullen in der Aspire Academy.

Dort hätten die Bullen ursprünglich ein Testspiel gegen das US-Nationalteam absolvieren soll. Diese Vorbereitungspartie fällt wegen der angespannten politischen Lage in Nahost aus. Es gibt jedoch bereits Ersatz: Am 18. Jänner absolviert der Tabellenführer der Tipico Bundesliga ein Match gegen Al Arabi Sports Club, Erstligist in der Stars League von Qatar, in deren Kader u. a. der Deutsche Pierre-Michel Lasogga und der isländische Internationale Birkir Bjarnason stehen.

