Berisha-Rückkehr zu Red Bull Salzburg? Christoph Freund spricht Klartext!

Details Samstag, 11. Januar 2020 10:30

Heute Vormittag startet Österreichs Serienmeister Red Bull Salzburg in die Vorbereitung auf das Frühjahr. Mit dabei werden neben Top-Youngster Karim Adeyemi, der fix in die Profimannschaft befördert wurde, auch die beiden Rückkehrer Anderson Niangbo und Mergim Berisha sein. Nicht dabei sein hingegen wird Valon Berisha, der in den vergangenen Tagen mit einer Rückkehr zu seinem Ex-Klub in Verbindung gebracht wurde. Italienische Medien hatten zuletzt berichtet, dass der Kosovare von einem Engagement in der Mozartstadt träume (Hammer-Gerücht: Kehrt Valon Berisha zu Red Bull Salzburg zurück?).

Foto: GEPA pictures/Red Bull Media

Berisha-Rückkehr laut Freund "kein Thema"

Während die Anhänger von Red Bull Salzburg schon von der Rückkehr des 26-jährigen Offensivspielers träumen, meldet sich Red Bull Salzburgs Sportchef Christoph Freund, der bisher eine äußerst intensive Transferperiode erlebt, zu Wort.

Im Gespräch mit den Salzburger Nachrichten stellt der 42-Jährige klar, dass eine „Heimkehr“ von Berisha kein Thema sei. „Auf seiner Position sind wir mit unseren jungen Spielern sehr gut aufgestellt“, begründet Freund.

