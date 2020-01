Rapid-Stürmer Aliou Badji erklärt seine Trikot-Panne!

Details Sonntag, 12. Januar 2020 14:52

Unmittelbar vor den Weihnachtsfeiertagen des Vorjahres hatte Rapid-Stürmer Aliou Badji mit einer unüberlegten Trikot-Aktion für Aufsehen gesorgt (Ligaportal berichtet: Heftiger Fauxpas: Rapid-Kicker zeigt sich in Red-Bull-Salzburg-Dress!). Rapids Sportchef Zoran Barisic sprach damals von einer "dummen Aktion" und kündigte eine Aussprache mit dem Senegalesen an. Auch im Rahmen des Trainingsauftakts am vergangenen Dienstag war der Trikot-Fail von Badji ein Thema (Kühbauer über Badjis Trikot-Panne: "Er wird das eine oder andere hören").

Foto: GEPA/Wien Energie

Badji entschuldigt sich für Fehltritt

Nun äußert sich der 22-jährige Stürmer selbst zu seiner Trikot-Panne im Netz. "Ich bekam dieses Trikot von meinem Freund Patson Daka geschenkt, der, so wie ich, aus Afrika kommt", erklärt er in einem Posting auf Instagram. "Trotz aller Freundschaft zu Patson verstehe ich euren Unmut darüber, dass ich das Trikot eines unserer Rivalen getragen habe. Dafür möchte ich mich bei euch und allen im Verein aufrichtig entschuldigen und versichere euch, dass mir so ein Fehltritt nicht mehr passieren wird. Gemeinsam für Rapid - ohne Wenn und Aber", schreibt Aliou Badji abschließend.

