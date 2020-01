St. Pölten dreht Testspiel gegen Ried dank spätem Stangl-Doppelpack!

Details Dienstag, 14. Januar 2020 16:06

Der SKN St. Pölten hat am Dienstagnachmittag auch sein zweites Testspiel der Wintervorbereitung gewonnen. Die Niederösterreicher setzten sich in einem torreichen Test gegen die SV Ried mit 3:2 durch. Mann des Spiels war St. Pöltens Neuzugang Stefan Stangl, der in der Schlussphase einen Doppelpack schnürte. George Davies hatte den SKN in der 28. Minute in Führung gebracht, ehe Julian Wießmeier kurz vor der Pause den 1:1-Ausgleich erzielte. Jefte Betancor stellte nach dem Seitenwechsel auf 2:1 für den Tabellenführer der 2. Liga, ehe Stefan Stangl mit einem Doppelschlag für den 2:3-Endstand sorgte.

St. Pölten und Ried duellierten sich bereits im Herbst im Cup-Achtelfinale. Foto: Harald Dostal/fodo.media

