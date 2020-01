Marin Pongracic wechselt von Red Bull Salzburg zum VfL Wolfsburg!

Details Mittwoch, 15. Januar 2020 10:17

Was sich in den letzten Tagen bereits angekündigt hat, ist seit Mittwochvormittag offiziell: Marin Pongracic verlässt den FC Red Bull Salzburg und wechselt zum VfL Wolfsburg, bei dem er einen Vertrag bis Sommer 2024 unterzeichnet. Pongracic wurde im Sommer 2017 vom TSV 1860 München verpflichtet und absolvierte für die Roten Bullen seither 56 Spiele. Bei seinem neuen Klub trifft er wieder mit seinem Ex-Kollegen Xaver Schlager zusammen, Coach der Wolfsburger ist der ehemalige LASK-Trainer Oliver Glasner. Der 22-jährige Deutsch-Kroate nimmt ab heute am Training des aktuellen Tabellenneunten der Bundesliga teil.

Stimmen zum Transfer

Sportdirektor Christoph Freund meint zu diesem Transfer: „Nach Gesprächen mit Marin und seinem Management sind wir gemeinsam zur Entscheidung gelangt, dass ein Wechsel in die deutsche Bundesliga für alle Beteiligten der beste Schritt ist. Für uns waren die zweieinhalb Jahre mit ihm eine spannende Zeit, in der er sein großes Potential immer wieder gezeigt hat. Jetzt wünschen wir ihm alles Gute und viel Erfolg bei seinem nächsten Karriereschritt!“

Marin Pongracic selbst sagt über seine Zeit in Salzburg sowie über die neue Herausforderung: „Die Zeit beim FC Red Bull Salzburg war für mich sehr lehrreich, ich konnte erstmals unter echten Profibedingungen trainieren und spielen und habe dabei auch tolle Erfolge feiern können. Für diese Chance bin ich den Verantwortlichen in Salzburg sehr dankbar. Jetzt ist für mich jedoch der richtige Zeitpunkt für einen Wechsel gekommen und ich freue mich auf die neuen Herausforderungen beim VfL Wolfsburg.“

