„Ligaportal Inside“: Salzburg-Goalie Cican Stankovic im Wordrap!

Es ist wieder Zeit für unsere Rubrik „Ligaportal Inside“: Heute stellen wir euch Cican Stankovic vor. Der 27-Jährige ist nicht nur die unumstrittene Nummer eins im Tor des FC Red Bull Salzburg, sondern hütet auch erfolgreich das Tor der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft. Damit steht für Stankovic in diesem Sommer ein absolutes Highlight auf dem Programm: Die Teilnahme an der Europameisterschaft.

Foto: GEPA/Red Bull Media

Stankovic musste sich gedulden - Erst seit der Saison 18/19 die Nummer eins

Der in Bosnien geborene Cican Stankovic kam im Sommer 2015 zum FC Red Bull Salzburg. Damals holten ihn die Bullen für kolportierte 1,25 Millionen Euro vom SV Grödig, der zu dieser Zeit sensationell in der Tipico Bundesliga war. In den ersten drei Saisonen musste sich der 1,86 Meter große Goalie jedoch mit der Rolle als Nummer zwei hinter Alexander Walke zufrieden geben.

Erst seit der Spielzeit 2018/19 fungiert Stankovic als unbestrittene Nummer eins bei Österreichs Serienmeister. Bis dato absolvierte der 27-Jährige 89 Pflichtspiele für die Bullen. Sein A-Teamdebüt gab Stankovic am 6. September 2019 beim 6:0-Kantersieg in der EM-Quali gegen Lettland.

Der Wordrap mit Cican Stankovic

Fußballerisches Vorbild…

Oliver Kahn.

Traumliga…

Premier League.

Traumklub…

Manchester United.

Mit welchem Prominenten würdest du gerne einen Tag tauschen?

Ehrlich gesagt mit keinem.

Lieblingsstadt…

Salzburg.

Lieblingsessen…

Cevapcici.

Der FC Red Bull Salzburg ist…

Die beste Mannschaft in Österreich.

Diesen österreichischen Sportler/Ex-Sportler bewundere ich…

Marcel Hirscher.

Traumurlaubsziel…

Mykonos.

Haustier…

Mein Malteser.

Deine Stärken…

Alles.

Also keine Schwächen…

Nein (grinst).

Mein Kindheitstraum war es…

In der Champions League zu spielen.

Musikwunsch für die Kabine…

Da bin ich beim Aufwärmen (Radfahren), deswegen habe ich da keine Wünsche.

Dieser Mitspieler hat den schlechtesten Modegeschmack…

Jerome Onguene.

Und wer hat den besten Modegeschmack?

Ich…Cican (grinst).

Social Media ist…

Etwas am Rande.

Ligaportal…

Sehr gute Berichterstattung von eurer Seite und ich hoffe, dass ihr auch in Zukunft gut über mich berichten könnt und werdet.

Das braucht der österreichische Fußball - auch im Hinblick auf die Europameisterschaft im Sommer…

Hoffentlich bleiben alle gesund und ich hoffe, dass wir unsere Leistung abrufen werden. Ich glaube, dass wir den besten Kader der letzten 20 Jahre haben. Die Vorfreude ist riesig. Wir sind gut und können das schaffen.

