Badji-Transfer vor Abschluss: Rapid-Stürmer zieht es nach Ägypten!

Details Mittwoch, 15. Januar 2020 19:50

Aliou Badji steht unmittelbar vor einem Abgang beim SK Rapid Wien. Wie der Kurier am Mittwoch berichtet, soll sich der österreichische Rekordmeister mit El Ahly Kairo über eine Ablöse geeinigt haben. Der ägyptische Rekordchampion (41 Meistertitel) dürfte wohl die von Rapid geforderte siebenstellige Ablösesumme bezahlen und möchte den Senegalesen noch vor dem Wochenende als Neuzugang präsentieren. Badji selbst soll bei seinem potentiellen neuen Arbeitgeber ein saftiges Gehalt von einer Million Dollar pro Jahr kassieren.

Aliou Badji beim Trainingsauftakt des SK Rapid Wien vor einer Woche. Foto: Ligaportal

Badji-Kapitel endet wohl vorzeitig

Damit wird das wenig erfolgreiche Kapitel des Aliou Badji beim SK Rapid Wien mit großer Wahrscheinlichkeit (Medizincheck noch ausständig) bereits in diesem Winter zu Ende geschrieben sein. Der gebürtige Senegalese blieb weit hinter den Erwartungen zurück, erzielte in 34 Pflichtspielen lediglich neun Tore. Des Weiteren sorgte Badji unmittelbar vor Weihnachten mit einem Trikot-Gate für große Aufregung (Ligaportal berichtete: Heftiger Fauxpas: Rapid-Kicker zeigt sich in Red-Bull-Salzburg-Dress!).

