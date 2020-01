TSV Hartberg feiert Kantersieg im ersten Winter-Test!

Details Mittwoch, 15. Januar 2020 20:19

Der TSV Hartberg hat in seinem ersten Testspiel der Wintervorbereitung einen klaren Erfolg gegen den SC Weiz eingefahren. Der Bundesligist ließ beim 6:1-Kantersieg gegen den Regionalligisten nichts anbrennen. Dario Tadic brachte den TSV in der 12. Minute in Führung, ehe Lukas Ried noch vor der Pause auf 2:0 erhöhte. Nach dem Seitenwechsel sorgte Christoph Kröpfl für das 3:0 (62.). Kurz darauf verkürzte Danijel Prskalo zwar auf 1:3, doch Sandro Gotal (74., 86.) und Sturm-Leihgabe Michael Lema (90.) machten den 6:1-Kantersieg der Schopp-Truppe perfekt.

Foto: GEPA/Red Bull Media

Hartberg spielte mit

Aufstellung 1. Halbzeit: Swete - Kainz, Rotter, Luckeneder, Obermüller - Cancola - Ostrak, Ried, Rep, Dossou - Tadic

Aufstellung 2. Halbzeit: Faist - Heil, Huber, Wallquist (Testspieler), Rasswalder - Tschernegg - Lema, Kröpfl, Klem, Gabbichler - Gotal

Hartberg testet österreichischen Nachwuchsteamspieler

Mit Benjamin Wallquist begrüßte der TSV Hartberg einen Testspieler. Der 19-Jährige, der sämtliche ÖFB-Nachwuchsnationalteams durchlaufen hat, spielte in der zweiten Hälfte neben Michael Huber in der Innenverteidigung. Aktuell steht der gebürtige Wiener beim deutschen Viertligist RW Essen unter Vertrag. Wallquist wurde in der Akademie von Red Bull Salzburg ausgebildert.

