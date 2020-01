Hartberg-Coach Markus Schopp im Ligaportal-Interview: "Wollen uns immer weiter nach oben orientieren"

Details Donnerstag, 16. Januar 2020 13:20

Seit Sommer 2018 ist Markus Schopp als Trainer beim TSV Hartberg engagiert. Und die bisherige Ära des gebürtigen Grazers in der beschaulichen Stadt in der Oststeiermark mit knapp 6.700 Einwohnern kann man durchaus als Erfolgsgeschichte titulieren. Nach dem geglückten Klassenerhalt in der ersten Bundesliga-Saison der Klubgeschichte ist der TSV in der aktuellen Spielzeit drauf und dran, den sensationellen Einzug in die Meistergruppe zu schaffen. Der Vorsprung der aktuell sechstplatzierten Hartberger auf die Wiener Austria (Platz 7) beträgt vier Runden vor der Punkteteilung sieben Punkte.

Hartberg will sich "immer weiter nach oben orientieren"

„Unser großes Ziel ist es, in die Meistergruppe zu kommen“, kündigt der 45-Jährige im Exklusiv-Interview mit Ligaportal an. Schopp betont zwar, dass es rechnerisch noch möglich sei, eingeholt zu werden, doch das Selbstvertrauen beim TSV Hartberg ist groß: „Wir sind diejenigen, die sich einen Vorsprung herausgespielt haben und alles klarmachen können. Wir wollen uns immer weiter nach oben orientieren“, lautet die klare Ansage des Trainers.

Kurze Vorschau

Im exklusiven Ligaportal-Interview sprechen wir mit Hartberg-Coach Markus Schopp aber nicht nur über die sportliche Ausgangslage vor dem Start ins Bundesliga-Frühjahr, sondern auch über potentielle Zu- und Abgänge, das Erfolgsgeheimnis in Hartberg, was ihn als Trainer auszeichnet sowie über seine persönliche Zukunft (sein Vertrag beim TSV Hartberg läuft im Sommer 2020 aus).

Das komplette Interview mit Hartberg-Trainer Markus Schopp



Quelle: YouTube

Das Interview führte Ricarda Hoy

Text: Daniel Ringsmuth

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten