Badji-Transfer: Red Bull Salzburg scherzt auf Twitter!

Details Donnerstag, 16. Januar 2020 15:08

Nun ist es fix: Das nicht wirklich erfolgreiche Kapitel des Aliou Badji beim SK Rapid Wien ist beendet. Der senegalesische Stürmer wechselt zum ägyptischen Rekordmeister El Ahly Kairo (Ligaportal berichtete: Offiziell: Aliou Badji verlässt den SK Rapid Wien!). Österreichs Serienmeister Red Bull Salzburg kann sich auf Twitter einen Seitenhieb nicht verkneifen und schreibt „Alles Gute bei Al-Ahly, Aliou Badji“. Hintergrund: Kurz vor Weihnachten hatte sich der 22-Jährige im Zuge seines Heimaturlaubs in einem Red-Bull-Salzburg-Dress ablichten lassen und das Foto in seiner Instagram-Story geteilt (Heftiger Fauxpas: Rapid-Kicker zeigt sich in Red-Bull-Salzburg-Dress!).

