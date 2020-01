Admira leiht Offensiv-Talent von Red Bull Salzburg aus!

Details Donnerstag, 16. Januar 2020 17:35

Der FC Red Bull Salzburg verleiht ein weiteres hoffnungsvolles Talent innerhalb der Tipico Bundesliga. Jung-min Kim, der im Winter 2018 vom südkoreanischen Klub Gwangju FC nach Salzburg wechselte, unterschreibt beim FC Flyeralarm Admira einen Leihvertrag über eineinhalb Jahre. „Jung-min Kim ist ein talentierter junger Spieler, der unsere Offensive beleben wird. Wir freuen uns, dass er sich für den Schritt in die Südstadt entschieden hat“, sagt Admira-Manager Amir Shapourzadeh.

Foto: FC Flyeralarm Admira

Der 20-jährige Südkoreaner kam bisher zu 41 Einsätzen in der 2. Liga, in denen er acht Tore und fünf Vorlagen auf seiner Visitenkarten stehen hat. Er absolvierte im Jahr 2018 ein Länderspiel für die A-Nationalmannschaft Südkoreas. 2016 gewann der Südkoreaner mit der U23-Auswahl seines Landes die Asienspiele. Dabei kam er in sechs von sieben Spielen zum Einsatz. 2019 nahm Kim mit der U20 Mannschaft von Südkorea an der WM teil.

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten