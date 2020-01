Stürmer Milan Jurdik verlässt den WSG Swarovski Tirol

Details Freitag, 17. Januar 2020 11:47

Milan Jurdik verlässt den Aufsteiger WSG Swarovski Tirol. Mit insgesamt 40 Toren in 112 Pflichtspielen leistete der 28 Jahre alte Stürmer einen maßgeblichen Beitrag zum Aufstieg in die Bundesliga.

Foto: Dostal / Trainer Thomas Silberberger kann in Zukunft nicht mehr auf Milan Jurdik setzen.

Aufgrund der aktuellen Kaderplanung entschloss sich die sportliche Führung der WSG Swarovski Tirol, sich von Milan Jurdik zu trennen. Der Vertrag wurde einvernehmlich gelöst, dem 28 Jahre alten Stürmer steht es ab sofort frei, zu einem anderen Verein zu wechseln.



Sportmanager Stefan Köck ist der erste Kontakt mit dem heute 28-Jährigen in bester Erinnerung: "Er kam zu einem Probetraining und schoss im Test gegen Altach sofort ein Tor. Damit war die Entscheidung, ihn zu verpflichten, im Nu gefallen."

In der Tat schlug Milan Jurdik auf Anhieb ein, steuerte in seinem erstem Pflichtspiel für die WSG, zum 3:0-Auswärtserfolg bei BW Linz in der ersten Liga zwei Treffer bei. Und in Runde drei glückte ihm im Derby gegen Wacker Innsbruck das Siegestor zum 2:1.







