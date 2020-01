Neuzugang ante portas? Diesen Stürmer soll Rapid im Visier haben!

Details Freitag, 17. Januar 2020 19:23

Nach dem Wechsel von Aliou Badji nach Ägypten (Ligaportal berichtete: Offiziell: Aliou Badji verlässt den SK Rapid Wien!) dürfte sich der SK Rapid Wien auf dem Transfermarkt nach einem Ersatzmann umsehen. Wie der Kurier berichtet, dürften die Hütteldorfer einen Goalgetter aus der 2. Liga ins Visier genommen haben. Dem Artikel zufolge handelt es sich dabei um Ercan Kara vom SV Horn.

Foto: GEPA/Wien Energie

200.000 Euro Ablöse?

Die Grün-Weißen sollen mit dem Zweitligisten bereits über einen Transfer des 24-jährigen Stürmers verhandeln. Kolportiert wird eine Ablösesumme in der Höhe von 200.000 Euro. Da der Vertrag des gebürtigen Wieners beim SV Horn im kommenden Sommer ausläuft, wäre die aktuelle Transferperiode die einzige Möglichkeit für die Waldviertler, eine Ablöse für den 15-fachen Saisontorschützen zu kassieren. Alleine in der 2. Liga erzielte Ercan Kara 13 Tore in 16 Partien.

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten