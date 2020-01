Nachwuchs-Talent wechselt von Red Bull Salzburg zu Rapid Wien!

Details Freitag, 17. Januar 2020 21:05

Der SK Rapid Wien hat am Freitag die beiden hoffnungsvollen Nachwuchsspieler Nikolas Sattlberger sowie Aaron-Sky Schwarz bis Sommer 2022 an den Verein gebunden. Nico Sattlberger entschied sich Anfang 2018 für einen Wechsel zu Rapid und ist seitdem ein wesentlicher Bestandteil seiner Nachwuchs-Mannschaft. Aufgrund seiner spielerischen Fähigkeiten ist der 15-jährige Mittelfeldspieler ein Fixpunkt im österreichischen U16-Nationalteam. Aaron-Sky Schwarz kam im Sommer 2018 vom LASK nach Wien-Hütteldorf. Der gebürtige Oberösterreicher ist aktueller U16-Nationalteamspieler Österreichs. Der 15-jährige ist in der Offensive variabel einsetzbar und kann mit seinen Tempodribblings für Gefahr sorgen.

Tobias Kerschl wechselt von der Akademie des FC Red Bull Salzburg zu Rapid. Foto: SK Rapid Wien

Rapid holt Nachwuchstalent von Red Bull Salzburg

Des Weiteren sicherten sich die Hütteldorfer die Dienste von Tobias Kerschl. Der flinke Außenbahnspieler wechselt von der Akademie des FC Red Bull Salzburg zu den Grün-Weißen. Der 15-Jährige unterschreibt in Hütteldorf einen Vertrag bis Sommer 2022. „Wir sind glücklich, dass sich mit Nico und Sky zwei absolute Perspektivspieler zum Ausbildungsweg des SK Rapid bekennen. Dazu setzen wir mit Tobias Kerschl unseren Weg fort, die besten österreichischen Talente so früh wie möglich zum SK Rapid zu holen und selbst weiterzuentwickeln“, wird Willi Schuldes, Sportlicher Leiter von Rapid II sowie der Akademie und Nachwuchs des SK Rapid, zitiert.

