Paukenschlag steht bevor: Felix Magath vor Engagement in Österreich!

Details Samstag, 18. Januar 2020 09:47

Sensations-Coup in der Tipico Bundesliga steht bevor! Wie das in Würzburg ansässige Druckerunternehmen Flyeralarm in einer Aussendung ankündigt, wird es am Montagnachmittag zu einer äußerst spannenden Pressekonferenz kommen. „Neues Jahr - neue Ziele. Zur Vorstellung einer neuen FLYERALARM Unternehmenseinheit im Bereich Fußball in Verbindung mit Felix Magath“, lautet das Motto der Pressekonferenz in Wien am Montag, den 20. Jänner 2020 um 14 Uhr. In diversen deutschen Medien wird bereits darüber berichtet, dass die Trainerlegende bei den Würzburger Kickers sowie beim FC Flyeralarm Admira eine ähnliche Rolle wie einst Ralf Rangnick bei Red Bull einnehmen könnte.

Foto: Screenshot Youtube

Magath besuchte Trainingslager der Würzburger Kickers und war bereits bei Admira zu Gast

Informationen der Kronen Zeitung zufolge war Magath bereits im vergangenen Dezember beim 0:3 der Admira gegen Rapid in der Loge von Flyeralarm-Geschäftsführer Thorsten Fischer zugegen. Außerdem besuchte die 66-jährige Trainerlegende zuletzt das Trainingslager der Würzburger Kickers in Spanien. Magath, der zuletzt bis Dezember 2017 als Trainer beim chinesischen Klub SD Luneng aktiv war, wird zukünftig wohl als Berater und Koordinator der beiden von Flyeralarm gesponserten Klubs Würzburger Kickers (3. Liga) und der Admira agieren. Genaue Details wird man dann am Montag erfahren.

Folgende Personen werden bei der Pressekonferenz am Montag dabei sein: Neben Felix Magath der Inhaber und Vorsitzende der Geschäftsführung der FLYERALARM GmbH sowie Aufsichtsratsvorsitzende der Würzburger Kickers, Thorsten Fischer, der Geschäftsführer von Flyeralarm Österreich sowie Aufsichtsratsvorsitzender des FC Flyeralarm Admira, Gerhard Bügler, der Präsident des FC Flyeralarm Admira und Aufsichtsratsvorsitzende der Österreichischen Bundesliga, Philip Thonhauser, sowie der Geschäftsführer des FC Flyeralarm Admira, Thomas Drabek.

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten