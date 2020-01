Testspiel: LASK schlägt FC Wels mit 5:1

Details Samstag, 18. Januar 2020 17:56

Der LASK schlägte den FC Wels mit 5:1. Die Elf von Valérien Ismaël war über 90 Minuten lang klar das bessere Team, ließ dabei die eine oder andere Torchance jedoch ungenützt. Die Tore erzielten Thomas Goiginger, Joao Klauss, Marko Raguz und Husein Balic (2).

Foto: Dostal

Die Linzer benötigten im ersten Test des Jahres keine lange Anlaufzeit. Bereits nach drei Minuten bediente Reinhold Ranftl von der rechten Strafraumseite Thomas Goiginger, der aus kurzer Distanz zur frühen Führung verwertete. Nach 13 Minuten tauchte Dominik Frieser nach einem Schuss von Gernot Trauner vor dem Welser Schlussmann auf, scheiterte jedoch knapp am Abschluss. In der 20. Minute wurde dann Thomas Goiginger von einem Welser Verteidiger im Strafraum gelegt. Joao Klauss trat zum daraufhin verhängten Elfmeter an, Keeper Caka konnte den Ball jedoch mit einer Glanzparade zur Seite drehen. Acht Minuten später erzwang der Brasilianer dann aber sein Glück. Nach einem satten Schuss von der Strafraumgrenze konnte der Tormann der Messestädter den Ball nicht festhalten, der Nachschuss des Stürmers saß dann aber. Nach 33 Minuten durften dann die Welser jubeln. Nach einem Abwehrfehler der Linzer lief Mavrai alleine auf das Tor von Alexander Schlager zu. Der Offensivspieler der Gäste zog ab und traf mit einem Traumtor zum 2:1.

In der zweiten Halbzeit machten an elf Positionen veränderte Athletiker schließlich früh den Sack zu. Fünf Minuten nach Wiederbeginn traf Marko Raguz nach einer Hereingabe von der rechten Seite per Kopf zum 3:1. Sechs Minuten später trug sich auch Neuzugang Husein Balic in die Torschützenliste ein. Der Austro-Bosnier vollstreckte nach einem wunderschönen Doppelpass mit Marko Raguz zum 4:1. Auch das Tor zum 5:1-Endstand war der Neuerwerbung aus St. Pölten vorbehalten. In der 73. Minute traf der 23-Jährige mit einem Schuss von der rechten Strafraumseite.

Stimmen nach dem Spiel

Cheftrainer Valérien Ismaël: „Ich denke, dass wir von der Einstellung betrachtet gut im Spiel waren. Die Torchancenverwertung war nicht gut, wir hätten viel mehr Tore schießen müssen. Daran müssen wir arbeiten, ansonsten bin ich mit der ersten Woche zufrieden. Die Jungs haben im Training immer wieder eine hohe Intensität gebracht, das auch zum Abschluss in diesem Testspiel.“

