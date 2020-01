Testspiel: TSV Hartberg siegt souverän gegen den FC Gleisdorf 09

Details Samstag, 18. Januar 2020 20:32 Geschrieben von Ricarda Hoy

Dario Tadic mit einem Doppelschlag, Gabbichler und Lema fixierten den erfolgreichen 4:1 Endstand für den TSV gegen den steirischen Klub FC Gleisdorf 09 (Regionalliga Mitte). Für die Gäste traf Kuwal. Es ist bereits der zweite Testspiel-Erfolg für die Mannschaft von Markus Schopp.

Foto: Purgstaller / Dario Tadic mit dem Doppelpack - Grund zum Feiern.

Der Regionalliga Mitte Ligist ging überraschend in der 20. Spielminute durch Kuwal in Führung. In zweiten Spielhäfte fand Hartberg zur altbekannten Stärke und eröffnete die "Tor-Show". Dario Tadic, der im Sommer 2015 vom Zweitligisten SC Austria Lustenau zum (damaligen) Regionallisten TSV Hartberg wechselte und 2018 in die Bundesliga aufstieg gelang ein sehenswerter Doppelpack (51.,73.). Nach eineinhalb Jahren in Vorarlberg wechselte der Stürmer im Sommer 2015 zum Regionalligisten TSV Hartberg. In der Aufstiegssaison 2017 erzielte er in 28 Spielen 23 Treffer und wurde somit zweitbester Torschütze der Liga. Gabbichler (68.) und Lema (85./ Elfmeter) fixierten den Endstand.

Gabbichler wechselte zur Saison 2019/20 vom Regionalligisten SC Weiz zum Bundesligisten TSV Hartberg, bei dem er einen bis Juni 2021 laufenden Vertrag erhielt. Lema wurde vom SK Sturm Graz im Jänner 2020 an den Ligakonkurrenten TSV Hartberg verliehen. Der Leihvertrag endet im Sommer 2020.

Winterfahrplan

Montag, 20. Jänner bis Mittwoch, 29. Jänner 2020: Trainingslager in der Türkei

Testspiele während des Trainingslagers folgen

Samstag, 8. Februar 2020, 12 Uhr: TSV Hartberg - SV Gnas

Spielort: Profertil-Arena (Hartberg)

Samstag, 8. Februar 2020, 14 Uhr: TSV Hartberg - KSV 1919

Spielort: Profertil-Arena (Hartberg)

Geschrieben von Ricarda Hoy

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten